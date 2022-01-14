Üniversite uzay takımından tarihi başarı

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ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilerek başarıyla görevine başlayan Grizu-263A’nın fırlatma anı, Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı etkinlikte de takip edildi. Uydu yörüngeye oturduktan bir süre sonra ilk sinyalin alındığı bildirildi.

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A’nın uzaya fırlatılma anı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik ile eş zamanlı olarak takip edildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Protokolü üyeleri, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin ilk cep uydusunun başarısı kutlandı.

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Türkiye ve Zonguldak için tarihi bir güne tanıklık edildiği kaydeden Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, “Erdemir olarak, eğitim, kültür ve sanat alanında gençlerimize yarattığımız fırsatların bugün böyle bir başarıya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor, ülkemize sağladığımız katkıdan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bilimi kendine rehber edinen, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan ve inanan gençlerden ümitliyiz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu-263 Takımının başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Savaş Erdem’e, başından beri takıma desteğini esirgemeyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Çufalı ve Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi olmak üzere üniversitenin tüm birimlerine, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara Erdemir adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; "Grizu-263 takımımız yaklaşık 5 yıl önce bu serüvene başladıklarında bugünü hayal ediyorlardı. Zaman içinde başarıları arttıkça daha da inanmaya başladılar. Başarıları gerçekleştikçe daha üst seviyeleri hayal ettiler. Bu bizim için önemli ve gurur verici bir gün. Bunun bir aşama olmasını diliyorum. Bundan sonraki başarıların bunun da üzerine çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

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Türkiye’nin ilk cep uydusunu üreten ekipte Takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.