Üniversite öğrencileri için ‘Sağlıklı Bir Fikrim Var Proje Yarışması’

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Yarışma, “Mikrobiyotanın otoimmün hastalıkların oluşumundaki yeri ve probiyotiklerin otoimmün hastalıkların tedavisindeki rolü” konulu projeleri kapsayacak. Özgün, bilimsel ve uygulanabilir projelerin değerlendirileceği ve ödüllendirileceği yarışmada, ayrıca uygun görülen projeler hayata geçirilme şansına sahip olacak.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık alanında yaşanan zorluklar ve değişen ihtiyaçlarla, yeni yaklaşımların gerekliliğini vurguluyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu enerji, tutku ve yenilikçi bakış açısıyla bu yarışmanın, potansiyellerini ortaya çıkararak, onlara sağlık alanında önemli bir rol alma ve topluma akademik ve önemli katkılarda bulunma fırsatı sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin sağlık profesyonellerinin ve liderlerinin, bu yarışma sayesinde özgün projeler geliştirerek, sağlık alanındaki dönüşüm sürecine öncülük edeceklerine olan inancımızı her daim canlı tutuyoruz” dedi.

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Yarışmada birinci veya birinci gruba 75.000 TL, ikinci veya ikinci gruba 50.000 TL, üçüncü veya üçüncü gruba ise 25.000 TL para ödülü ve ödül plaketi verilecek. Ayrıca staj yapma imkânı sunulacak.

Başvurular, 14 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.