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Üniversite öğrencileri için ‘Sağlıklı Bir Fikrim Var Proje Yarışması’

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#Alimoğlu Sağlık Ve Eğitim Vakfı#Orzaks İlaç#“Sağlıklı Bir Fikrim Var”
Üniversite öğrencileri için ‘Sağlıklı Bir Fikrim Var Proje Yarışması’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:07

Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, ve Orzaks İlaç iş birliğiyle “Sağlıklı Bir Fikrim Var” lisans öğrencileri proje yarışması düzenleniyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma, sağlık alanında öğrenim gören gençlere üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatı sunacak.

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Yarışma, “Mikrobiyotanın otoimmün hastalıkların oluşumundaki yeri ve probiyotiklerin otoimmün hastalıkların tedavisindeki rolü” konulu projeleri kapsayacak. Özgün, bilimsel ve uygulanabilir projelerin değerlendirileceği ve ödüllendirileceği yarışmada, ayrıca uygun görülen projeler hayata geçirilme şansına sahip olacak.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık alanında yaşanan zorluklar ve değişen ihtiyaçlarla, yeni yaklaşımların gerekliliğini vurguluyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu enerji, tutku ve yenilikçi bakış açısıyla bu yarışmanın, potansiyellerini ortaya çıkararak, onlara sağlık alanında önemli bir rol alma ve topluma akademik ve önemli katkılarda bulunma fırsatı sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin sağlık profesyonellerinin ve liderlerinin, bu yarışma sayesinde özgün projeler geliştirerek, sağlık alanındaki dönüşüm sürecine öncülük edeceklerine olan inancımızı her daim canlı tutuyoruz” dedi.

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Yarışmada birinci veya birinci gruba 75.000 TL, ikinci veya ikinci gruba 50.000 TL, üçüncü veya üçüncü gruba ise 25.000 TL para ödülü ve ödül plaketi verilecek. Ayrıca staj yapma imkânı sunulacak.

Başvurular, 14 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

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#Alimoğlu Sağlık Ve Eğitim Vakfı#Orzaks İlaç#“Sağlıklı Bir Fikrim Var”

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