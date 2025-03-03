“Techno Camp” ile geleceğin mühendislerine eğitim ve kariyer fırsatı

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Turkcell Global Bilgi’nin Genel Müdürü Metin Tuğtağ, “Hızlı müşteri memnuniyeti için teknolojiye ve bunu kullanabilecek gençlere ihtiyacımız var. Teknolojiye ilgi duyan gençlerimizi Techno Camp programımıza davet ediyoruz” dedi.

Eğlenerek öğrenmenin ve gelişmenin bir arada sunulduğu bir kariyer deneyimi yaşamak isteyen tüm gençlerin başvurularını beklediklerini belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, programla ilgili olarak şunları söyledi: “Techno Camp eğitim ve gelişim programı ile gençlerimiz alacakları eğitimlerle kendini geliştirirken kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı da bulacaklar. Gençlerimize ayrıca; çevik bir çalışma ortamında inovatif fikirlerini hayata geçirebilecekleri Techno Hackathon’a katılma ve şirketimizdeki uzman pozisyonlarında kariyer fırsatları da sunuyoruz. Tüm mühendis adaylarını ve yeni mezunları, Techno Camp ile güçlü ve teknolojik bir kariyere davet ediyoruz.”

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Geçtiğimiz yılki Techno Camp programına toplam 5 bin 867 başvuru yapıldığı değerlendirmeler sonucu 45 gencin programdan faydalanmaya hak kazandığı açıklanmıştı. Bu yıl da öğrencilerin online olarak başvurabileceği programın temmuz ayında başlayacağı ve 2 ay süreceği belirtildi. Eğitim kampı boyunca katılımcıların, alanında uzman eğitmenlerden teknoloji, iletişim, iş geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda eğitim alarak bilgi ve yetkinliklerini geliştirecekleri duyuruldu.