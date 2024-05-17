İzmir’de üniversiteler İZTÜFEST’te buluşacak

Haberin Devamı

İzmir Üniversiteler Platformu buluşmasında; kentin 10 üniversitesinin basketbol, voleybol, masa tenisi ve paramedik takımları kıyasıya mücadele edecek. 10.00-14.00 arası spor turnuvaları ve yarışmalar yapılacak. Turnuvalara Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve İzmir Kavram MYO katılacak.

Atölye çalışmaları, lezzet durakları ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra söyleşilerde efsane sporcular, genç şampiyonlar, yazarlar, uzmanlar gençlerle buluşacak.

Festivalin ilk günü 21 Mayıs 15.00’te yazar Gülşah Elikbank, 16.30’da da “İzmir’in Efsaneleri Anlatıyor” bölümünde basketbola adını altın harfler yazdıran Efe Aydan, rüzgârın kızı lakaplı atletizm gururumuz Semra Aksu ve futbolun yıldızı Özer Yurteri olacak. 22 Mayıs 15.00’te “Uçan Kızın Kanser Zaferi” başlıklı söyleşide milli atlet Aycan Kurtcan; 16.30’da da Andaç Yeşilyurt- Aybüke Subaşıoğlu Yeşilyurt “Diyetisyen Mutfağı” başlıklı söyleşide gençlerle buluşacak. 23 Mayıs 17.00’de “Şampiyonlar Anlatıyor” söyleşisinde rüzgâr sörfünün yıldızı Çağla Kubat ve genç şampiyon Parla Kabasakal ’ın buluşması olacak. 24 Mayıs 16.30’da Astrolog Cavidan Altınel’in konu başlığı “Gökyüzü, Yıldızlar ve Astroloji” …

Haberin Devamı

Günboyu sürecek etkinliklerde ayrıca üniversitenin uzmanları; dans terapisi, ses atölyesi, sağlıklı beslenme gibi sağlıklı yaşam bilgilendirmeleri, taramaları ve terapileri yapacak. Üniversitelerin toplulukları da dans gösterileri ile son gün 24 Mayıs’ta sahnede olacak.

Ana sponsorluğunu Altun Yapı; Basın ve medya sponsorluğunu Fanatik Gazetesi, Radyo D ve D- Smart’ın üstleneceği etkinlikte; Radyo D Dj’leri katılımcılara eşsiz müzik ziyafeti sunarken, D-Smart açıkhava sinemasıyla film keyfi yaşatacak.

Festivalin son günü ödül töreninin ardından Ozbi konseri ile kapanış yapılacak. Festivale 10 üniversitenin öğrencileri ücretsiz katılabilecek.