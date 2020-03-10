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Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Depp’ten tehdit mesajı

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ABD’li aktör Johhny Depp’in eski eşi Amber Heard (33) ile mesajlaşmalarını ortaya çıkardığı için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davada skandal mesajlar ortaya çıktı.

Depp’ten tehdit mesajı

56 yaşındaki Johhny Depp’in eski eşine gönderdiği bir mesajda Heard’ü “Önce denizde boğacağını, sonra da yakacağını” söylüyor. Depp, The Sun gazetesinin özel hayatı ihlal ettiğini öne sürüyor. Johhny Depp ve Amber Heard’ün 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017’de olaylı bir şekilde bitti. Heard, Depp’ten sürekli şiddet gördüğünü iddia etmişti. 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşandı. Depp ise şiddet iddialarını reddederek itibarını zedelediği gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

‘Vampirler’le selfie 10 bin TL

Depp’ten tehdit mesajı

ABD’li oyuncu Johnny Depp (57), rock yıldızları Alice Cooper (72) ve Joe Perry’den (70) oluşan “Hollywood Vampires” (Hollywood Vampirleri) grubunun İstanbul’da vereceği konserin VIP biletleri satışa sunuldu. Dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul’da Life Park’ta konser verecek olan ‘Hollywood Vampirleri’nin bilet fiyatları 220 liradan başlayıp 1100 liraya kadar çıkıyor. İsteyenler grup üyeleriyle tanışıp 10 bin liraya fotoğraf çektirebilecek.

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