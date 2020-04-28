İyi Bir Burun Estetiği Nasıl Anlaşılır?

1- İyi Bir Burun Ameliyatında Sübjektiflik

İyi Bir Burun Ameliyatında Sübjektiflik‘’Güzellik’’ kavramı, zamandan zamana ve kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak güzel burun estetiğinin ölçüsü kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla iyi bir burun ameliyatının kriterlerini değerlendirirken, bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.



2- Burun Estetiğinde Kişisel Yüz Hatlarına Uygunluk

Dünya üzerinden milyonlarca yüz tipi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da güzel bir burun görüntüsü için ideal birçok burun şekli bulunmaktadır. Her yüz özel olduğundan, her burun da özeldir. Dolayısıyla iyi bir burun estetiğine ulaşmada önemli kriterlerden bir tanesi de, ortaya çıkan burun yapısının yüz hatları ile uyumluluğudur.



3- İyi Bir Burun Estetiği En Doğal Durandır

İyi bir burun estetiğinin kriterlerinden bir tanesi de doğallığıdır. Yapılan burun estetiği, hasta yakınları tarafından dahi zorlukla anlaşılıyorsa, doğal bir burun ameliyatı olmuş demektir. Hastayı tanımayan kişiler tarafından burun estetiği yapıldığı hiç anlaşılmıyorsa ve burun görüntüsü hoşluk ve güzellik hali olarak tanımlanıyorsa, benzer bir yorum yapılabilir.



4- Burun Ucu ve Üst Dudak Arasındaki Açı

Yapılan araştırmalar, ideal bir burun estetiği için burun ucu ile üst dudak arasında açının kadınlarda 110 derece kadar olması gerektiğini öngörüyor. Kadınlarda burun ucu ve üst dudak arasındaki açı 90 dereceden daha az olduğunda, genellikle burun yapısı daha erkeksi gözükmektedir. Bu yüzden iyi bir burun estetiğinin kriterlerinden bir tanesi burun ucu ve üst dudak arasındaki açıdır.



5- Kapsamlı Muayene

Burun estetiğinde iyi bir burun estetiği sonucunu alabilmek için operasyon öncesi kapsamlı bir muayene yapılmalıdır. Bu muayene sırasında hastalar doktoruna karşı şeffaf olmalıdır. Hasta için hangi tekniğin uygun olduğu belirlenir. Varsa deformeler bu aşamada saptanır. Herhangi bir alerji durumu varsa ya da ameliyata engel olabileceği düşünülen bir rahatsızlık varsa bu süreç içinde doktor ile mutlaka bu durum paylaşılmalıdır. Eğer varsa düzenli kullanılan ilaçlar hakkında da doktora bilgi verilmelidir. Burun estetiği yapılacak burun derisinin kalın mı yoksa ince mi olduğuna dair bir kontrol gerçekleştirilir. Ameliyat öncesi vücudun hazır olması önemlidir. Bu yüzden belli başlı testler yapılır. Kan tahlili, tomografi, EKG ve röntgen gibi testlerin sonucu incelenir.



6- İyi Bir Burun Estetiği, Hastanın İsteklerini Karşılayabilendir

İyi burun ameliyatlarının en önemli kriterlerinden bir tanesi de hastanın isteklerini karşılayabilmesidir. Hasta, hayal ettiği burun yapısına kavuşması ve herhangi bir revizyona ihtiyaç duymaması halinde, hastanın doğru burun ameliyatı geçirdiği söylenebilir. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken bir detay bulunmaktadır. Burun estetiğinin ardından ortaya çıkan ilk görüntü hasta için ideal olmayabilir. Bunun sebebi, burun yapısının yapılan ameliyattan ortalama olarak 1 yıl sonra oturmasıdır.



7- İyi Burun Estetiği Yalnızca Görünüm Değil; Fonksiyonel Açıdan da Değerlendirilir

Burun estetiği denildiğinde akla ilk olarak burun yapısının estetik görünümü akla gelir. Ancak burun yapısının fonksiyonellik yönü de bulunmaktadır. Fonksiyonellik, burun iç yapısının sağlıklı yapıda olmasına, burundan rahat nefes alınmasına ve horlamama gibi durumlara işaret eder. Burun ameliyatından önce burun yapınızın fonksiyonelliği ile ilgili bir sorun bulunuyorsa ve bu durum ameliyattan sonra ortadan kaldırıldıysa, burun estetiğinin başarılı olduğunu gösterir. Kimi durumlarda burun estetiğinden önce fonksiyonellikle ilgili bir sorun bulunmaz. Ancak burun ameliyatında yapılan yanlış müdahaleler, istenilen burun görüntüsüne ulaşılsa da fonksiyonellik açısından sorun çıkarabilir.



8- Burun Estetiğinde Teknik Kullanımı ve Operasyon Süreci

Burun estetiği operasyonlarında en çok tercih edilen tekniklerden biri kapalı teknik burun estetiğidir. Kapalı burun estetiğinde dış tarafta görünen bir kesi olmadığı, burun kas ve dokularına zarar vermediği, ameliyat sonrası çok fazla ödem ve şişlik olmadığı ve buna bağlı olarak iyileşme süreci genellikle hızlı olduğu için kapalı burun estetiği hastaları mutlu eden bir estetik teknik olabilmektedir.



9- Başarılı İyileşme Süreci

Burun estetiğinin son ve en önemli aşamalarından biri ise burun estetiği iyileşme sürecidir. Burun ameliyatı sonrası genellikle 7 ila 10 gün sonra günlük hayata dönülebilir. Bu süreç kontrollü geçirilmezse baştan sona olan bütün süreci etkileyebilir ve burun estetiğinde sonuca giden yolda karşınıza bir engel olarak çıkabilir. İyileşme sürecinde burna darbe almamak, doktor tavsiyesi ile ilaçları düzenli olarak almak, kontrolleri aksatmamak ve bu süreçte sabırlı olmak gibi faktörler önemlidir. Operasyondan sonra bir miktar ödem ve şişlik oluşabilecektir.





KAYNAKLAR





İyi Bir Burun Estetiği En Doğal Durandır

Başarılı İyileşme Süreci

Burun Estetiği Sonrası

Kapsamlı Muayene

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