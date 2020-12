İkizler çok hızlı, Koçlar çok enerjik

Koç - 21 Mart - 19 Nisan

Koç burcu insanının metabolizma hızı son derece yüksektir.Yoğun bir enerji birikimi olduğu için, her şeyi çok çabuk yapmak ister ve hızlı hareket eder.Genellikle bu hız ve telaş kilo almasına engel olur.Koçlar oldukça adeleli ve yağ oranı düşük bir vücut yapısına sahip olurlar.Fakat yine de zaman zaman bedensel düzeltmelere ihtiyaç duyabileceği gerçektir.Aceleciliği diyet ve egzersizlerin sonucunu almakta da kendini gösterir.Ancak kimi zaman, Koç'un hızlı ruhuna bedeni ayak uydurmakta zorluk çekebilir.Özellikle rekabetin yaşandığı toplu egzersizler ve spor dalları, öne çıkabileceği, kendini gösterebileceği her tür faaliyet Koç için son derece tatminkardır.Sıkı bir egzersizden sonra enerji fazlasını tükettiği için kendini rahatlamış ve gevşemiş hisseder.Savaş sanatları, rüzgar sörfü, paten, futbol, basketbol, boks, güreş ve jimnastik en başarılı olduğu spor dallarıdır.Genellikle vücut ısısı yüksek olan Koç ciddi anlamda sıvı tüketir.Baharatlı yiyecekler de beslenme rejiminin ayrılmaz parçasıdır.Koç için en kolay ve başarılı zayıflama yöntemi Akupunktur yoluyla yapılandır.Kulağa takılacak akupunktur iğneleri, gerçek bir uzmanın elinde Koç için mükemmel bir stress giderici ve sakinleştirici halini alabilir.Koç insanı sabırlı bir yapıya sahip olmadığı ve rutinden hoşlanmadığı için sürekli diyet yapamaz.Günlük sıvı tüketimine dikkat etmek, baharatı ve yağlı yiyecekleri mümkün olduğunca kontrollü tüketmek, Koç için sıkı diyet ihtiyacının ortadan kalkmasında önemli rol oynayacaktır.Bunun yanında muhakkak diyet yapmayı gerektiren bir durum varsa, aralıklarla yapılan Tek Gıda Rejimi, Koç için uygun olacak ve cevap verecektir.

Boğa - 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa burcu insanı Zodyak'ta tüm burçların arasında en yavaş metabolizma hızına sahiptir.Duyuları çok gelişkin olan Boğa, iyi yemeği, dokunmayı, rafine kokuları, güzel müziği ve seksi sever.Konforuna ve kişisel rahatına çok düşkün olduğu için, yaşam şartlarını da buna göre düzenlemek için elinden geleni yapar. Boğa'nın beden yapısı da hareketsizliğe daha uygundur.Bütün bunların üzerine tatlı yiyeceklere olan düşkülük de eklendiği zaman, Boğa'nın tüm ömrü boyunca uğraşması gereken bir kilo problemine sahip olması kaçınılmazdır.Duyuları hassas olan Boğa'nın, düzenli bir egzersiz programına kendini sokabilmesi için kendine uygun şartları hazırlaması yardımcı olabilir.Örnek olarak güzel egzersiz kıyfetleri, müzik ve spordan sonra hoş kokulu sabunlarla alınacak bir duş egzersizi cazip hale getirebilir. Spordan sonra saunaya girmek ve masaj yaptırtmak özellikle Boğa'nın rahatlamasında ve istekli olmasında faydalıdır.Masaj esnasında kullanılan aramatik yağlar da Boğa'nın bu faaliyetleri cazip görmesine yardımcı olur.Toprağı ve yeşili seven Boğa için, bahçe çalışmaları ya da açık hava yürüyüşleri oldukça caziptir.Her türlü zevki sembolize eden Venüs tarafından yönetilen Boğa burcu insanının, kendini yemekten sakıması oldukça güçtür.Dolayısıyla belki de tüm burçların içinde en zor diyet yapan, bir de buna ağır metabolizma hızı eklenince iyice umutsuzlaşan Boğa burcudur.Ancak sabırlı ve sebatlı bir yapıya sahip olan Boğa, az da olsa kilo vermeye başladığını görürse, bu doğrultu da ilerleyebilir.Boğa için her öğünde yediklerini not etmek, düzenli ve kontrollü bir diyet yapabilme yolunda yardımcı olacaktır.Aromaterapi de bu noktada kullanılabilecek alternatif tekniklerdendir.Otları kaynatarak, ya da çeşitli karşımlar hazırlayarak, banyoda, masajda ve içmek yoluyla Boğa kendini rahatlatabilir.Boğa'nın dönemsel olarak et kaynaklı proteinleri beslenmesinden çıkarması hatta kısa dönemli vejateryen beslenmeye dönmesi ve bu sırada diyeti maden suları ile desteklemesi, biriken toksinlerin vücuttan atılmasında önemli rol oynar.Tamamen etten vazgeçemeyen Boğalar ise, tercihlerini beyaz etten yana kullanırlarsa, kısmen de olsa fayda sağlayacaklardır.

İkizler - 21 Mayıs - 21 Haziran

Hareketli yapısından da anlaşılacağı gibi, İkizler'in metabolizma hızı oldukça yüksektir. Spontan yaşama kolay adaptasyonları en büyük avantajlarıdır.Ancak İkizler genellikle kötü beslenme alışkanlıkları geliştirir.Gerekli malzemeleri evde bulundurmayı ihmal ettiği ya da değişiklik arayışı öne geçtiği için hazır gıdalarla ve fast-food ile yoğun şekilde beslenir.Her zaman birden fazla şeyi, birarada yapmayı seven İkizler, yemek yerken de ya televizyon seyreder, ya kitap okur, dolayısıyla ne yediğinin farkında olmaz.İnce bir yapıya sahip olmasına rağmen, bu alışkanlığı yüzünden İkizler kilo alır.Zayıf kalabilen İkizler'in de sağlıklı olduğu garanti altında değildir.Daha fazla taze gıda tüketimi, hem sinir sisteminin güçlenmesine hem de daha iyi bir fiziksel sağlığın oluşmasına neden olacaktır.Sinirsel hassasiyeti yüksek olan, İkizler'in şişmanlama nedenlerinden bir tanesi de sinirlendiği anlarda yemek yemesi ya da hızlı yemek yeme alışkanlığıdır.Bu alışkanlık sindirim sisteminin yorulmasına neden olurken, kilo da aldırır.Abur-cubura ve değişik mutfaklara olan merakı da diğer ana nedenler arasında sıralanabilir.Ciğerler ve bedenin üst kısmı İkizler'de hassas bölgeler olduğu için, geliştirilme ihtiyacındadır.Aerobik ve jogging bunun için en uygun spor dalları olacaktır.İkizler hız gerektiren, aktif sporları sever.Ancak solunum sisteminin zafiyetini gözönünde bulundurarak, terleme konusunda dikkat etmek gerekir.Psikosomatik kaynaklı, fiziksel rahatsızlıklara eğilimli olan İkizler'in, öncelikle sinir sistemini güçlendirmek için B vitamini içeren bir gıda rejimine önem vermesi gerekir.Alternatif teknikler arasında, İkizler'i rahatlatacak, grup halinde yapılan faaliyetlerdir.Özellikle psikodrama eğlenmesine, eğlenirken de rahatlamasına ve kendini tanımasına yardımcı olacaktır.Kalori saymak, hiç bir İkizler'in tahammül edebileceği bir sistem değildir.Tek gıda rejimi de bir İkizler için cehennem azabı haline gelebilir.Dolayısıyla, çeşitli kombinasyonları olan, mümkün olduğunca çabuk hazırlanacak, ama her gün farklı gıdaları içeren bir rejim, İkizler'in kilo vermesine yardımcı olacaktır.Bunun yanında gıda rejiminin, İkizler'in sosyal ve mesleki hayatında problem yaşatmayacak bir düzeninin olması da temel gereksinimdir.

Yengeç - 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç Öncü nitelikte yani eyleme yatkın bir burç olmasına karşın yine de metazbolizma hızı çok yüksek değildir.Mide hassasiyeti çok yoğun olan Yengeç bireyleri, aynı zamanda çok çabuk endişelenen, panik yapan bir karaktere sahiptir.Duygusal git-geller ve ruh halindeki dalgalanmalar, direkt olarak midede etkisini gösterir.Sonucunda her mide yanmasında ya da başka bir deyişle asidenin yükselmesi halinde, Yengeç kendini mutfakta ya da buzdolabının karşısında bulur.Ay fazlarından etkilenen Yengeç'in ruh halleri de değişkendir.Özellikle Dolunay'da stress seviyesi yükselen Yengeç'in B vitaminlerini eksik etmemesi, ruh sağlığı açısından faydalı olacaktır.Diğer burçlara göre duygusal olarak daha zayıf ve hassas olan Yengeç, fiziksel eylemlerini bile duygusal seviyede değerlendirir.Dolayısıyla her hangi bir sportif faaliyetin, O'na kendini iyi hissettirmesi gereklidir.Su elementi bir burç olan Yengeç bireyleri, özellikle su sporlarını ya da su kenarındaki faaliyetleri severler.Sinir sisteminin güçlenmesinde yüzmenin ve deniz havasının çok büyük bir faydası vardır.Katı fitness programları Yengeç'in zayıf bünyesinde stress yaratacağı için dikkat etmek gerekir.Bunun yerine ritmik hareketleri gerektiren, istikrarlı teknikler Yengeç için çok daha uygun olacaktır.Yengeç Zodyak'ın aşçı arketipidir.Yemek pişirmeyi çok sever ve gerçekten de bu konuda ustadır.Ancak pişirdiği yemekleri ilk önce kendisi denediği için, bir Yengeç'in kilo almamak gibi lüksü yoktur.Dolayısıyla yapılan yemeklerin daha düşük kalorili, az yağlı seçimler olması Yengeç'in de bu dezavantajını, yemek yapma zevkini koruyarak, ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.Özellikle dişi Yengeç'in günlük tuz tüketimini ciddi şekilde kontrol altına alması gerekir.Zaten su tutmaya çok müsait olan vücut yapısı, alınan tuzda biraz fazlaya kaçıldığında ciddi problemler yaratabilir.Özellikle hanımlar menstrüasyon öncesi belirtilerden sıkça şikayet etmeye başlayabilir.Yemek alışkanlıkları çok çabuk düzensizleşebilen Yengeç'in zaman zaman bu alanda profesyonel yardıma ihtiyacı da olabilir.Thalassoterapi, yani su tedavisi Yengeç için en uygun alternatif tekniktir.Ancak her ortama ve keseye uygun olmayan bu yöntemin yerini, hidro masaj aletleri, çamur banyoları, killi sabunlar da tutabilir.Lenfatik drenajı sağlamak için, yapılacak özel masajlar da Yengeç burcunun ödeme eğilimli yapısını düzene sokmakta yardımcı olacaktır.Özellikle hamam sefaları Yengeç için son derece uygundur.

Aslan - 23 Temmuz - 22 Ağustos

Sıcak kanlı bir burç olan Aslan'ın metabolizma hızı orta seviyelerdedir.Ateş olmasına rağmen, Sabit nitelikte bulunması, metabolizmanın orta seviyelerde kalmasına neden olmaktadır.Sık sık yapılan aerobik türü egzersizler ve düşük yağ içeren bir diyet, Aslan'ın hayati organı kalbinin sağlam tututlmasında temel gereksinimdir.Özellikle isim yapmış egzersiz salonlarında bulunmak, grup halinde spor yapmak Aslan için son derece zevk vericidir.Takım oyunlarında, özellikle lider konumunda bulunduğu zaman da, ciddi tatminler elde eder.Bunun yanında özel bir hocanın denetiminde ve tamamen kendisi için hazırlanmış bir fitness programı da Aslan için idealdir.Ayrıca statü sporları olarak nitelendirilen, tenis ve golf de Aslan'a çok zevk verir.Aslan'ın hassas vücut parçaları olan sırtını ve omurgasını güçlendirmesi gerekir.Tempolu yürüyüşler ya da Yoga egzersizleri bu amaç için çok uygun olacaktır.Dışarıda değil ama, kendi mahremiyetinde yapacağı Yoga ile Aslan ciddi şekilde rahatlama ve yenilenme hisseder.Kendisine hizmet edilmesini seven Aslan dışarıda yemek yemeği tercih eder.Dolayısıyla bu sağlıksız beslenmesindeki en büyük etkendir. Doğası gereği fast-food çok uygun değildir.Ancak eğlenceye düşkünlüğü, yemek yapmak için çaba harcamak istememesi kimi zaman bu yöntemin kaçınılmazlığına neden olur.Eğlence hayatının çok ön planda olması doğal olarak alkol tüketiminin de artmasına neden olabileceği için, ciddi bir kontrol mekanizmasına ihtiyacı vardır.Aksi halde alkolün yol açabileceği şişmanlık ve diğer sağlık problemleri yaşanabilir.Aslan kendini güçsüz, yetersiz ve muhtaç hissedeceği için hastalıklardan nefret eder.Homeopati olarak bilinen alternatif tıp sistemi Aslan'ın hem sağlığını korumasına hem de hastalıkların sağaltılmasına son derece uygundur.'Karbonhidrat Diyeti' olarak da bilinen, protein ağırlıklı diyetler Aslan için idealdir.Özellikle ızgara et, balık ve tavuk Aslan'ın beslenmesinin temelini oluşturmalıdır.Peynir ve yoğurt da içerebilecek bu diyette hiç karbonhidrat ve şeker tüketmeden, Aslan istediği kiloya inebilir.Ancak çok uzun yapılmaması gereken bu diyet, ileriki yaşlarda hiç uygulanmamalıdır.

Başak - 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak burcu Toprak elementinden olmasına rağmen, Değişkenliğin getirdiği katkılarla oldukça yüksek bir metabolizma hızına sahiptir.Sindirim sistemi özellikle de bağırsakları Başak'ın en sorunlu olduğu vücut alanıdır.Dolayısıyla spazmları gidermek, sinir ve sindirim sistemlerini dengeye oturtmak için meditasyon ve egzersiz temel gereksinimdir.Toprak olmasına rağmen Başak diğerlerine göre daha ince ve hatta ufak-tefek olmaya eğilimlidir.Başak'ın rahatlaması kendini hafifletmesi, neredeyse doğumundan ölümüne kadar pek olası değildir.Üretken olmayı, kendini meşgul etmeyi seven Başak yaptığı işlerden bir türlü tatmin olamadığı için sürekli stress içindedir.Ayrıca sağlığa, temizliğe, hijyene ve düzene verdiği önem de zaman zaman stress ve endişe boyutunun büyümesinde çok etkili olur.Başak beslenmesine çok önem vermesi gereken burçların başında gelir.Mümkün olduğunca taze sebze ve meyveye yer verilen bir diyet Başak için idealdir.Aslında Başakların çoğu vejateryenliğe eğilimli olduğu için, etsiz bir rejim Başak için hiç de zor değildir.Ancak demir eksikliğine çok eğilimli olan Başak'ın bu konuda da tedbirli olması gerekir.Çok iyi organize olabilen Başak, kilo vermeye karar verdiği andan itibaren uygulamaya döker.Başak aşırı uçlarda gidip gelmeye yatkın olduğu için kilo vermeye karar verdiği zaman, kendini tamamen cendereye sokabilir.Ya da aşırı egzersiz yaparak, fiziksel ciddi problemlere neden olabilir.En uygun sporlar, bisiklet, yürüyüş ve yer jimnastiğidir.Otlardan, baharatlardan hazırlanan ilaçlar, yiyecekler ve içecekler Başak için son derece uygundur.Pitoterapi olarak da bilinen bu yöntem Başak'ın hem günlük sağlığını korumasına yardımcı olur, hem de kilo vermek için yaptığı rejimlerde destekleyicidir.Kalori saymak, yediklerinin içerdiği vitaminleri, proteini hatta eser elementleri bile hesaplamak, Başak için son derece zevklidir.Dolayısıyla vermek istediği kiloya uygun bir kalorimetre rejimi uygulayan Başak, istediği fiziksel görünüme, istediği sürede muhakkak ulaşır.

Terazi - 23 Eylül - 22 Ekim

Zevk ve konfor gezegeni Venüs'ün hakimiyetindeki Terazi'nin metabolizması yavaştır.Vücuduna ve fiziksel görünümüne önem veren Terazi, ilerleyen yaşlarında, güzel yemeklere karşı düşkünlüğünün de etkisiyle, yavaş yavaş kilo alır.Tatlılar, çikolata ve nadir bulunan likörler, şaraplar Terazi'nin beslenme alışkanlıklarının en zayıf noktasıdır.Çok uzun müddet bunlardan kendini mahrum etmek, Terazi'nin bir süre sonra çileden çıkmasına ve normalden fazla tüketim yapmasına neden olacaktır.Dolayısıyla günlük beslenmeye tatlının ya da kaliteli bir bardak şarap ya da likörün eklenmesi, Terazi'nin dengesi açısından önemlidir.Sosyal hayata çok düşkün olan Terazi, hem alkol tüketimi hem de uyku düzeni konusunda problem yaşar.Uykusuzluk metabolizmanın yavaşlamasına, vücudun kendini korumaya almasına sebep olduğu için kilo almakta etkendir.Terazi'nin insan ilişkilerindeki başarısı, spor faaliyetlerinde de kendini gösterir.Özellikle iki kişilik sporlar, tenis, squash, dans, satranç Terazi için idealdir.Sırtın alt kısmına özellikle dikkat etmesi gereken Terazi, günlük su tüketimini de böbrekleri çalıştırmak ve yeterliliğini sağlamak için, kontrol altına almalıdır.Hassas olan böbreklerin iyi çalışmaması vücutta ödeme neden olacaktır.Özellikle sabah uyandığında gözlerde, ellerde ve ayaklarda şişlik görülebilir.Hiç bir yan etkisi olmayan eser elementlerle yapılan, Oligoterapi olarak da bilinen tedavilerle verilen destek Terazi'nin metabolizma dengesinin sağlanmasında çok etkili olacaktır.Eser elementler genellikle belli yiyeceklerde bulunabildiği gibi, kapsüller olarak da kullanılabilmektedir.Beslenmede özellikle meyveye yer vermek Terazi'nin şişmanlamasını engeller.Şeker ihtiyacını meyvelerden fruktoz alarak tatmin eden Terazi, daha dengeli bir beslenme yapabilir.Ayrıca zengin yiyeceklere karşı düşkünlüğü nedeniyle, Teraziler genellikle kolestrol problemi yaşar.Elma kürü yapmak bu dengenin sağlamasında ciddi rol oynar.Kilo vermek için yapılan diyetlerde muhakkak damak zevkine hitap edecek en az bir yemeğin bulunması, Terazi'nin devam edebilmesi için çok önemli bir şarttır.

Akrep - 23 Ekim - 21 Kasım

Kendi etrafında çık hızlı hareket eden Pluto'nun ve mücadeleci Mars'ın etkisi altındaki Akrep'in metabolizması hızlıdır.Derin duyguları ve dürtüleri için her zaman bir çıkış noktasına ihtiyaç duyan Akrep, kararlı yapısıyla fiziksel görüntüsü üzerinde de ciddi kontrole sahiptir.Karar verdiği andan itibaren, ağzına koymaması gereken hiç bir şeyi yemez.Uzun mesafeli koşular, yüzme, yelken, dalma, hatta boks Akrep için en ideal sportif faaliyetlerdir.Daha çok tek başına hareket etmeyi ve yalnızlığı seven Akrep burcu insanları, rekabeti sevmelerine rağmen, takım oyunlarından, grup faaliyetlerinden sıkılır.Yoga ve meditasyon gibi alternatif fiziksel faaliyetler de gizemini, felsefesini öğrenmiş ve benimsemişse, Akrep için uygundur.Diğer uygun olan bir fiziksel faaliyet de cinselliktir.Cinselliğin hayatında önemli bir payı olduğu bilinen Akrep, bedensel paylaşımını ihtiyacı olduğu kadar yaşamazsa, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sıkıntı yaşar.Deniz ürünlerine, minerallere yer veren bir beslenme şekli son derece faydalı olacaktır.Ayrıca toprak altında yetişen kök bitkiler de Akrep'in beslenme diyetinin önemli bir parçasını oluşturmalıdır.Yeterince sıvı tüketimi de önemle kontrol edilmelidir.Koç gibi Akrep için de Akupunktur son derece uygun bir tedavi ve destek sistemidir.Acıya son derece dayanıklı olan Akrep insanı, akupunktur iğnelerini hissetmez bile. Vücudun yin-yang dengesinin oluşturulmasında, akupunktur eşsiz bir yöntemdir.Kararlılığına bir de akupunktur desteğini ekleyen Akrep, çok kısa sürede ideal fiziksel denegesine ulaşır.Kurutulmuş gıdaları içeren bir zayıflama rejimi, hem hücrelerdeki suyun tazelenmesine, hem de lipidin azaltılmasına yardımcı olacaktır.Hangi türde bir diyet uygularsa uygulasın Akrep, dirençlidir ve hedefine muhakak ulaşır.Kuru gıdaların yanında sıvı tüketimi, zaman zaman yapılacak su kürü de büyük faydalar sağlayacaktır.

Yay - 22 Kasım - 21 Aralık

Ateş elementinde yeralan ve hareketli bir yapıya sahip olan Yay'ın metabolizma hızı oldukça yüksektir.Açıkhava faaliyetlerini ve macerayı seven Yay genç yaşlarında incedir.Ancak zaman içerisinde, büyüme ve genişleme prensibini sembolize eden Jüpiter'in de etkisi altında, özellikle basenlerde, kilo fazlalıkları oluşmaya başlar.Dışadönük, sosyal ve değişiklikleri seven Yay, insanlarla birarada olmaktan, birlikte hareket etmekten büyük zevk alır.Okçuluk, eskrim, polo, at binme, rafting, trekking gibi sporlar Yay için idealdir.Bunun yanında risk taşıyan, heyecan veren tüm açıkhava faaliyetlerinden de Yay büyük tatmin sağlar.Seyahat etmeyi de çok seven Yay, kamp yapmaktan, bisikletle uzun yol almaktan, araba kullanmaktan da çok hoşlanır.Akıl, ruh ve beden arasındaki bağlantıyı çok iyi anlayan ve bilen Yay burcu, kendini geliştirmek, iyi durumda tutmak için her yöntemi deneyebilir.En büyük tutkusu yağlara karşı düşkünlüğüdür.Genellikle değişik dünya mutfaklarına, farklı kültürlerin yemeklerine olan merakı, farklı lezzetleri denemesine, dolayısıyla kilo almasına nedendir.Sınırlamaları ve kısıtlamaları sevmeyen Yay zaman zaman kontrolü kaçırabilir. Fakat hareketli yapısı gereği, çok da şanslıdır.Kalsiyum dengesini sağlayan bir günlük beslenme şekli, Yay için oldukça önemlidir.Özellikle bacak kemikleri ve basen bölgesi hassas olan Yay bu konuya önem vererek, süt ve süt ürünlerine ağırlık vermelidir.Yay için değerli ve yarıdeğerli taşları üzerinde taşımak, yaşadığı yerlerde bulundurmak faydalıdır.Gemoterapi olarak da bilinen bu yöntem, Yay'ın bedensel dengesinin korunmasında önzemli rol oynar.Arada bir oruç tutmak Yay'ın fiziksel bedenine ve ruhsal ihtiyaçlarına iyi gelir.Özellikle Yay'da hassas olan karaciğeri dinlendirmek, fazla yağı tüketmek ve toksinleri vücuttan atabilmek için ideal bir yöntemdir. Ancak uzun süreli yapılması, Yay'ın kendini baskı altında hissetmesine ve rahatsız olmasına neden olabilir.Baharat ve bitki çayları, yeterince sıvı hem kilo korurken, hem de zayıflama rejimlerinde Yay için temel gereksinimdir.Tuz ve şeker kullanımında aşırıya kaçamamaya dikkat etmek de Yay için önemlidir.

Oğlak - 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak Öncü nitelikte bir burç olduğu için, eyleme dönük bir yapısı vardır.Ancak Toprak elementinden olduğu için, diğer Öncülere göre biraz daha ağırdır.Yani orta hızda bir metabolizması vardır.Çok uzun süreler çalışır ve işine ayırdığı zamanı, kendi kişisel bakımından ve düzeninden çalar.Dolayısıyla geç saatlerde yenen akşam yemekleri ve genellikle tüketilen hazır gıdalar, kolayca kilo almasına neden olur.İşine verdiği önemi beslenmesine ve kişisel bakımına gösterse, Zodyak'ın en güzel burcu olabilir Oğlak.Ancak alış-verişe, yemek yapmaya ve egzersize minimumda zaman ve enerji ayırdığı için, ömür boyu sağlıklı bir sistem oluşturamayabilir.Oğlak ancak kişisel görüntüsünün, bakımlı olmasının iş hayatında önem taşıması durumunda tamamen farklı bir politika izlemeye başlar.Dikkatli bir gıda rejimi, sağlıklı egzersizlerle ve inatçılığıyla muhakkak ideal görüntüsüne ulaşacaktır.Ritmi yakalayabileceği jogging, yürüyüş gibi hafif sporlar Oğlak için idealdir.Gerçek anlamda spora gönül veren Oğlaklar ise, dağcılık gibi tehlikeli ama doruğa ulaştığında büyük tatminler getiren sporları tercih eder.Oğlaklarda kemik problemleri, özellikle eklemlerde rahatsızlıklar ve kireçlenme çok sık görülür.Dolayısıyla kalsiyum dengesine maksimum seviyede dikkat göstermek beslenme rejimin temeli olmalıdır.Güneş Oğlak için en iyi tedavi aracıdır.Helioterapi olarak da bilinen bu yöntem Oğlak'ın genellikle hissettiği içsel soğukluğun giderilmesinde, kemiklerinin güçlenmesinde ciddi şekilde olumlu rol oynar.Ancak Oğlak'ın diğer hassasiyeti cildi olduğu için, Güneş'e çıkmadan önce doktor kontrolünden geçmesi de isabetli olacaktır.Oğlak burcu insanlarında vejateryenliğin bir ileri basamağı olan veganlık çok sık rastlanır.Vejateryen ya da vegan olmayan Oğlakların bile, beslenmelerinde düşük protein tercihleri vardır.Dolayısıyla vücut dengesini sağlıklı tutabilmek ve aşırı kilolardan kurtulabilmek için Oğlak'ın proteine önem vermesi gereklidir.

Kova - 20 Ocak - 18 Şubat

Hava elementine ait olan Kova burcu insanlarının metabolizması oldukça hızlıdır.Düşünceleri, idealleri ve beyni çok ön planda olan Kova, kendi fiziksel şikayetlerinde bile çok şaşırır.Bedensel olarak en zayıf noktası bilekleri olan Kova burcu insanının, bu bölgeyi güçlendirmek için jimnastik, kayak ve yürüyüş yapması uygundur.Diğer zayıf bir alan da dolaşım ve kardiyak sistemlerdir.Dolayısıyla kan dolaşımını düzenleyici, areobik egzersizleri ve masaj Kova için idealdir.Diğer yandan vücut ısısını korumak da dolaşım sisteminin etkinliği açısından öneme sahiptir.Teknolojiye yatkınlığı ve merakı olan Kova, bu tür aletlerle yapabileceği sporları tercih eder.En azından evde video kasetlerle, televizyonun karşısında yapabileceği egzersizler Kova için çok daha keyif vericidir.Ancak değişikliğe olan merakı farklı deneyimler ihtiyacını da doğurur.Yapmayı sevdiği şeylere öylesine konsantre olur ki, yemek yemeği unutarak, öğün atlayabilir.Bu düzensiz beslenme şekli ve atıştırma alışkanlığı yüzünden Kova'nın da kilo alması olasılığı vardır.Çağa ayak uydurmayı seven Kova, yeni beslenme metotlarını, egzersiz biçimlerini uygulamakta da öncüdür.Sosyal bir burç olduğu için insanlarla birarada olmak Kova'yı mutlu eder.Enteresan ve herkesin seçmediği spor dalları, özellikle de ekip çalışması, takım ruhu gerektiriyorsa, Kova'nın gündemine girer.Beslenmesinde genellikle kalsiyum ve şeker eksikliği görülen Kova, zaman zaman hipoglisemiden şikayet eder.Bu şikayet ileriki yaşlarda şeker hastalığının ve dolayısıyla da kilonun habercisi olabilir.Zayıflama rejimlerinde ve günlük hayatın düzensiz beslenme şeklini desteklemek için, Kova'nın muhakkak vitamin alması gereklidir.Eser elementler, bira mayası ve fruktoz desteği aldığı zaman çok daha kolay kilo verebilir.Zayıflamak için en ideal diyet şekli düşük kalori tüketimine dayanan rejimlerdir.Ayrıca rejim esnasında psikolojik destek alabileceği bir uzmanla görüşmesi ya da aynı amacı paylaşan bir grubun içinde olmak şansını arttırır.

Balık - 19 Şubat - 20 Mart

Gerçeklerden uzaklaşmaya eğilimli, kendi dünyasında hareketsiz kalmayı tercih eden Balık'ın metabolizması da oldukça yavaştır.Güzelliklere çok düşkün ve gelişkin bir estetik duyarlılığa sahip olan Balık, modern dünyanın incelik, zayıflık gereksinimini bile gözardı edebilir.Ruhlar dünyasıyla o kadar iç içedir ki, zaman zaman bir bedenin olduğunu bile unutması mümkündür.Balık'ın problemi, genellikle şişmanlıktan çok zayıflık olarak kendini gösterir ve 'beslenmeme' alışkanlığından kaynağını alır.Eğer kendini formdayken hayal eder ve de beğenirse, belki o şekle girmek için biraz çaba sarfedebilir.Egzersiz, diğer pek çok şey gibi Balık için hayati bir gereksinim değildir.Eğer Balık egzersiz yapmaya, hareket etmeye karar verirse, bunun arkasında muhakkak duygusal bir neden vardır.Kimi Balıklar ise, duygusal sorunlarını, depresif hallerini yemek yiyerek gidermeye çalışır.Duygusal boşluğu, duyularından aldığı tatla geçiştirmeye çalışan Balık kilo aldığını da oldukça geç farkeder.Dans etmek Balık için oldukça uygun bir fiziksel faaliyettir.Müzik gibi evrensel bir dille uyum sağlayarak hareket etmek, tatmin edicidir.Bunun dışında her türlü su faaliyeti, yelkencilik, yüzme, dalma, sörf de Balık'ın severek yaptığı, kendini evrenle birleşmiş hissettiği sporlardır.Empati mekanizması çok gelişkin olan Balık, kendini yenileyebilmek için yalnızlığa ihtiyaç hisseder.Yoga gibi meditatif teknikler hem bedensel, hem de fiziksel olarak rahatlamasına yardımcı olacaktır.Yengeç gibi, Balık da ödeme yatkındır.Dolayısıyla yeterli seviyede sıvı tüketimi ve alınan tuzun kontrolü Balık için önemlidir.Hidroterapi yani, su kürleri, kaplıcalar Balık burcunun en iyi destekleyici ve tedavi edici alternatif yöntemidir.Kaynak ve termal sularında alınan banyolar kilo problemlerinin de azalmasına yardımcı olacaktır.Balık'ın belli bir diyeti devam ettirebilecek iradesi ve konsantrasyon gücü yoktur.Hele bir de hayalkırıklığına uğrarsa, ikinci bir kez diyet yapması söz konusu bile olmaz.Bu çerçevede duyguları çok önde olan Balık'ın kendini duygusal olarak hep heyecanlı tutması, mesela sürekli aşık olması bedensel formunu korumasına yardımcı olacaktır.Masaj ve aromatik yağları kullanmak da Balık için mükemmel görüntüyü sağlamakta etkili yöntemlerdir.