Techcareer.net ve Galatasaray Üniversitesi güçlerini birleştirdi! Kadınlara teknolojide kariyer fırsatı

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Türkiye’nin teknoloji kariyeri platformu Techcareer.net ile en köklü eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Üniversitesi kadınlara özel bootcamp için işbirliği yaptı. ‘Python 101 Programlamaya Giriş’ eğitimi, 8 Mart Kadınlar Günü haftasında bir kez daha genç kadınlarla buluşacak. Kadınların teknoloji sektöründeki kariyer fırsatlarını artırmayı hedefleyen bu eğitim programı, programlama dünyasına adım atmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak sunulacak.

Teknoloji alanında kadınların işgücü piyasasına katılımına katkı sağlayan eğitim, online

olarak Galatasaray Üniversitesi kadın öğretim üyeleri ve Techcareer.net ekibi tarafından verilecek. 5 günde toplam 7.5 saatlik eğitim sonucunda katılımcılar Python programlama diliyle temel kodlama becerilerini öğrenerek yazılım dünyasına ilk adımlarını atacaklar.

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Okan Ay

KADINLARIN PAYI YÜZDE 28’DE KALDI

Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay, teknoloji sektöründeki cinsiyet dengesi ve Galatasaray Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bootcamp hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Techcareer.net olarak Türkiye’de teknoloji istihdamının gelişmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital yeteneklerin gelişmesine, işverenler ile buluşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda önemli bir yol kat etmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir konu var. Teknoloji sektörü, kadınların varlığının yeterli seviyeye gelmediği alanlardan biri. Bu durum, global ölçekte de hâlâ çözülmesi gereken bir konu. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, küresel çapta teknoloji sektöründe çalışan kadın oranı sadece yüzde 28 seviyesinde. Türkiye’deki işgücü piyasasına genel olarak baktığımızda da cinsiyet dengesinin sağlanması adına kat etmemiz gereken önemli bir yol olduğunu görüyoruz.

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DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

TÜİK’e göre istihdama katılım oranı erkeklerde yüzde 66 seviyesinde olurken kadınlarda bu oran yüzde 32 seviyesinde kalıyor. Teknoloji özelinde ise bu makasın daha da açıldığını söylemek mümkün. Bu alanda kadınların varlığını artırmak, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkmasına destek olmak için Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği ile 5 yıldır bootcamp düzenliyoruz. Kadınların bu alanda daha fazla yer alması, inovasyonu artıran ve sektörü güçlendiren bir faktör. Galatasaray Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle, kadınların teknik becerilerini geliştirmeleri ve sektörde daha fazla yer almaları için güçlü bir fırsat sunuyoruz. Bugüne kadar bu eğitimlerden mezun olan kadınların kariyerlerine nasıl yön verdiklerini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Techcareer.net olarak kadınları desteklemeye ve onların teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

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250 KİŞİ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Techcareer.net ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Python 101 Programlamaya Giriş eğitimi 5. kez gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar Python eğitimini 250 kadın başarıyla tamamladı ve katılım belgesini aldı. Eğitim yalnızca Python öğrenimi ile de sınırlı kalmadı. Süreç boyunca Galatasaray Üniversite öğretim üyelerinin rehberlik ettiği kadınlar, bilişim alanında kariyerleri adına önemli bir adım attı.