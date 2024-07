Gündem yeni yetenek keşfi

Haberin Devamı

Beymen 50 yılı aşkın tarihiyle Türkiye’de lüks modaya öncülük ediyor. İnsan kaynakları perspektifinden Beymen Group’un bugünkü büyüklüğünü, çalışan sayınızı, lüks moda perakendesi için insan kaynağının önemini ve grubun insan kaynakları yaklaşımını öğrenebilir miyiz?

Beymen Group’ta insan kaynakları uygulamalarımızı eşitlik, çeşitlilik, yenilikçilik ve kapsayıcılığı merkeze aldığımız bir yaklaşımla yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız için kendilerini ait, mutlu ve iyi hissettikleri en iyi iş ortamını sağlamayı önceliklendiriyoruz.

Beymen Group olarak; Beymen, Beymen Club, Network ve Divarese’den oluşan çok büyük bir ekosistem içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Grubumuz; Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi dünyanın önde gelen markalarını da kapsayan Mayhoola for Investment LLC bünyesinde bulunduğu için Mayhoola’nın küresel insan kaynakları uygulamalarından da beslendiğimiz kapsayıcı bir insan kaynakları stratejisi benimsiyoruz.

Sayıları 4 bine yaklaşan tüm çalışma arkadaşlarımız için grubumuzun yenilikçi yapısını, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın gücüyle buluşturduğumuz, iş verimliliğinin artmasına katkı sağlayan uygulamaları devreye alıyoruz.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 44’Ü KADIN

Beymen Group olarak; UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olmaktan ve bu alandaki çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürmekten gurur duyuyoruz. 2023 sonu itibarıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın yaklaşık 44’ünde kadın çalışma arkadaşlarımız bulunuyor.

İşveren markası yaklaşımımızın özünde yaptığımız işin anlamına odaklanan, keyifli çalışma ortamı, ait hissetme, özerklik, esneklik ve gelişime odaklandığımız bir felsefe yatıyor. Tüm insan kaynakları uygulamalarımızda Beymen’in taşıdığı değerleri; zamanın ruhunun getirdiği özgürlük, kendini gerçekleştirme, anlamı yaratırken kalıpların dışına çıkabilme kavramlarıyla buluşturmayı önemsiyoruz.

16 BİN GENÇ BAŞVURU YAPTI

Yetenek yönetimi konusunda nasıl bir yaklaşımınız var? Genç yeteneklere özel olarak gerçekleştirdiğiniz projeler neler?

Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 36’sını 20–30 yaş grubundaki genç arkadaşlarımız oluşturuyor. Dolayısıyla yetenek ajandamızın en önemli gündemlerinden biri de yeni yetenek keşfi ve istihdam kanalları oluşturmak. Bu kapsamda özellikle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle güçlü iş birliklerimiz de var. Beymen Group kültürü ile genç yetenekleri çekirdekten yetiştireceğimiz genç yetenek programımız BG Young Talents’ı da bu yaklaşımla hayata geçirdik. BG Young Talents’ta, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da üniversite 4. sınıfta eğitimine devam eden, Beymen Group’un değerleriyle öğrenmeye ve gelişmeye hevesli, potansiyeli yüksek genç yeteneklere profesyonel hayatı deneyimleme fırsatı sunuyoruz.

Genç yeteneklerimizin daha odaklı ve kapsamlı bir deneyim sağlayabilmesi adına programımız çeşitli mesleki ve yetkinlik gelişim programlarıyla donatılmış olarak 6 aylık staj + 6 aylık proje deneyimi olmak üzere bir yıl sürüyor. Kendi markalarımız ve global markalarla yaptığımız iş birlikleriyle, lüks perakende sektörünün öncüsü olarak tasarımdan satın almaya, finanstan pazarlamaya tercih ettikleri alanlarda onlara keyif, ilham ve ayrıcalık dolu bir dünyanın kapılarını açtığımıza inanıyorum. Her geçen yıl giderek artan bir oranda başvuru aldığımız son iki programımıza yaklaşık 16 bin genç yetenek başvurdu. Bu ilgi de ayrıca bizi çok mutlu ediyor.

Hem İK teknolojileri anlamında hem de işe alım planları doğrultusunda öncelikli hedefleriniz neler? Gelecek planlarınız konusunda bilgi alabilir miyiz?

Yaptığımız her işin, müşterilerimiz için yarattığımız her deneyimin arkasında yeteneklerimiz var. Bu nedenle vizyonumuza ortak olan, kalbi müşterimize sunduğumuz özgün deneyimi tasarlamak için atan, ilham dolu bir ortamda her gün gelişmek isteyen yeteneklerle yolumuzu buluşturmayı çok önemsiyoruz. Ardından da bizimle uzun vadeli bir kariyer yolu inşa etmeleri hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İK teknolojileri anlamında ise; İnsan kaynakları uygulamalarımızı, etkinlik ve verimliliği merkeze alacak şekilde dijital teknolojilerden faydalanarak kurgulamak ve yönetmek en büyük önceliğimiz. Günlük operasyonlarımızın yanı sıra, işe alım, oryantasyon, performans yönetimi, kariyer yönetimi ve planlaması gibi süreçlerimizi şirket bütününde dijital platformlar üzerinden yönetiyoruz. Teknoloji alanındaki son hızlı gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda amacımız çalışanlarımız için en pratik, etkin ve verimli şekilde hayatı kolaylaştırmak. Yeni uygulamalarımızı hayata geçirirken de son teknolojileri bünyemize kazandırmayı önemsiyoruz.

ÇALIŞAN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Yakın dönemde BG Retail Masters programını hayata geçirdiniz. Doğrudan perakende sektöründeki çalışma arkadaşlarınızı güçlendirmeye yönelik bu projenin detaylarını, çıkış noktasını öğrenebilir miyiz?

BG Retail Masters ve BG Retail Masters Luxury geçtiğimiz günlerde başlattığımız iki yeni gözbebeği programımız. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu programda, çok katlı mağazacılıktan lüks moda perakendeciliğine, değişen tüketici davranışlarından misafir deneyimine, sürdürülebilirlik hedeflerimizden döngüsel modaya ve kurumsal yönetim stratejilerine uzanan geniş bir kapsamda 5 ay 54 saat sürecek 11 derslik bir program hazırlandı. 24’ü kadın, 19’u erkek toplam 43 mağaza yöneticimiz programımızın ilkine katılıyor. Bizler de çalışma arkadaşlarımız da oldukça heyecanlıyız. Çalışanlarımızın yetenek ve yetkinliklerini en üst seviyede kullanabilmeleri için sürekli eğitim yoluyla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak bizim insan kaynakları alanındaki en önemli hedeflerimizden birini oluşturuyor. Çünkü müşterilerimizin mutluluğunun çalışanlarımızın mutluluğunun bir yansıması olduğuna inanıyoruz.