‘Geleceği çalışanlarımızla birlikte şekillendiriyoruz’

Haberin Devamı

İK yönetiminde nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Metro Türkiye olarak global vizyonumuz, misyonumuz ve kurum değerlerimizle paralel bir işveren markası oluşturduk. İşveren vaadimizin temelinde ise çalışanlarımıza olan güvenimiz ve Metro’nun geleceğini birlikte yaratma çağrısı bulunuyor. Sahip olduğumuz yenilikçi yaklaşımla ve çalışanlarımıza sunduğumuz sorumlulukla Metro Türkiye’de geleceği “şekillendirmek”, birlikte “büyümek”, sektöre “ilham olmak” ve değerlerimizi “geleceğe taşımak” üzere çalışanlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın farklılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri çalışma ortamımızı, kariyer yolculuklarında önemli kazanımlar sağlayabilecekleri uygulamalarla destekliyoruz.

GERİ BİLDİRİMLERLEAKSİYON ALIYORUZ

Çalışanlarınıza en iyi deneyimi sunmak üzere attığınız adımlar neler?

Haberin Devamı

Öncelikle çalışanlarımızı dinliyor, kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri; öneri, istek ve sorularını rahatlıkla dile getirebildikleri bir çalışma ortamı sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkatle inceliyor, aksiyonlarımızı bu doğrultuda belirliyoruz. Ortak amaç birliği bizim için çok değerli, Metro Türkiye’nin “Türk mutfağını korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak” misyonu çalışanlarımıza heyecan veriyor ve bu amacın bir parçası olmak istiyorlar.

Bir diğer önemli başlığımız ise “esenlik”, “iyi olma hali”. Sadece fiziksel ve ruhsal bir iyi olma hali olarak görmediğimiz çalışan esenliği bizim için Kariyer&Entelektüel Alan, Fiziksel&Duygusal Alan, Finansal Alan ve Sosyal&Kültürel Alan olmak üzere dört ana alandan oluşuyor.

EBRU TAŞCI FİRUZBAY

EĞİTİME ÖNEMLİDESTEK SUNUYORUZ

Çalışanlarınıza yeni yetenekler kazandırmak, geleceğe hazırlamak adına neler yapıyorsunuz?

Kendi liderleri ile büyüyen bir kurum olarak genç arkadaşlarımızın seslerini duyurabilecekleri platformlar yaratıyor, dahil oldukları projelerde önemli sorumluluklar almalarının önünü açıyoruz. Kişiye özel gelişim programlarıyla çalışanlarımızı hem farklı kariyer yolları ile hem de farklı eğitim programları ile destekliyoruz. Bünyemizde bulunan Metro Akademi ile hem Metro’nun global eğitim programlarını hem de kişiye özel lokal eğitim programlarını tasarlıyoruz.

Haberin Devamı

“Öğrenme Her Yerde İstediğin Zaman” mottomuz ile çalışanlarımıza yüzlerce online eğitime ulaşabilme imkânı da sunuyoruz. Sektör profesyonellerinin yanı sıra üniversitelerle yaptığımız iş birliklerimizle çalışanlarımıza özel sertifika ve liderlik programları sunuyor, hem global hem de lokal tecrübemizle tasarlanmış gelişim yolculukları sunuyoruz. Oryantasyon programlarımız ile genç yeteneklerimize farklı departmanlarda tecrübe fırsatı tanıyor, kariyer yolculuklarına destek oluyoruz. Birbirimizden öğrenmeye çok değer veriyor, şirket içi mentörlük ve tersine mentörlük programımızla Metro’da sürekli gelişimi sağlıyoruz.

İŞİN CİNSİYETİ OLMAZ

İşte eşitlik ve kapsayıcılık son dönemin iş dünyasındaki en önemli konularından. Sizin bu konularda ne gibi çalışmalarınız var?

Haberin Devamı

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu, 2022 itibarıyla stratejik önceliklerimiz arasına koyarak daha odaklı şekilde ele almaya başladık. “Mutfağımızda Eşitlik Var” mottosu ile çıktığımız bu yolculukta temel hedefimiz, çalışma alanlarımızda işin cinsiyeti olamaz yaklaşımımızla eşit fırsatlar sunabilmek. Bu doğrultuda Metro içinde bölüm/unvan bağımsız tüm çalışanlarımızın katıldığı eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Her mağazamız ve Genel Merkez’deki her bölümümüzü temsil eden büyük bir gönüllü ekibi oluşturduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği algısını sadece insan kaynakları sistemlerinde değil, her seviyedeki çalışanımızda yaratabilmek amacıyla, gönüllü ekibimizin katkılarıyla detaylı bir aksiyon planı oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada gururla söyleyebilirim ki farkındalık ve eğitim adımlarımızı başarı ile tamamladık. Etki yaratma adımı ise hiç bitmeyecek ve yeni ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilecek bir adım bizim için.