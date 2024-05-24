Anadolubank’ta Üst Düzey Atama

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Suat İnce kimdir?

Suat İnce, 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine T. İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2016 yılına kadar T. İş Bankası A.Ş.’de çalışan Suat İnce; Teftiş Kurulu Başkanlığı sonrası, 1994-2007 yılları arasında Ticari Krediler Bölüm Müdürü, Proje Finansmanı ve Kurumsal Krediler Bölüm Müdürü ve Bankanın Altunizade ve Kozyatağı Kurumsal Şubelerinde Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2007-2011 yılları arasında, Ticari Krediler Tahsis, Sorunlu Krediler İzleme/Yapılandırma ve Kurumsal Proje Finansmanı Kredi Tahsis Bölümlerinden; 2011-2016 yılları arasında ise Kurumsal ve Ticari İş Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

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Türkiye İş Bankası döneminde, Şişecam, İş Leasing, İş Risk Sermayesi iştiraklerinin yanı sıra Bankanın Almanya, Rusya, Gürcistan, Irak’da kurulu bankalarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca, 7 sene boyunca İş Bankası Munzam Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

2016-2020 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü/CEO olarak çalışan Suat İnce, aynı dönemde Yatırım Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

2020-2022 yılları arasında CİNER Grubu’nda, yatırımlardan sorumlu grup CFO ve grubun yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Suat İnce; 2022 yılı başında HABAŞ Grup iştiraki Anadolubank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Suat İnce, 23 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Anadolubank Genel Müdürü/CEO olarak atandı.

Suat İnce evli ve bir çocuk babasıdır.