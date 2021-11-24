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Üçüncü kez “Harika İş Yeri” ödülü

#Türk Telekom#Assistt
Üçüncü kez “Harika İş Yeri” ödülü

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, üçüncü kez “Great Place To Work” sertifikasını almaya hak kazandı.

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Müşteri deneyim şirketi AssisTT, Great Place To Work Enstitüsü tarafından global standartlarda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip ‘harika iş yeri’ kriterlerini sağlayarak “Great Place To Work” sertifikasını üçüncü kez almaya hak kazandı. 

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “Hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir şirketiz. Bu çerçevede çalışan mutluluğunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapıyor, sektörde öncü aksiyonlar alıyoruz. Great Place to Work sertifikasını bir kez daha ve geçen seneye göre 9 puan artış gösteren bir memnuniyet skoruyla almak, aldığımız aksiyonların çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi” dedi.

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