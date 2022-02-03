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DataExpert ve Milliyet Executive iş birliğiyle CFO’ların önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. Şirketlerin finansal performansları ve yöneticilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan listede; Koç Holding, Vestel Şirketler Grubu, Borusan Holding, Zorlu Enerji, Hepsiburada, Aselsan, Türk Hava Yolları, Kalyon Holding, Sabancı Holding, Turkcell, Akfen Holding, Carrefoursa, Mercedes-Benz Türk ve Aras Kargo gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor. Listeye girmeye hak kazanan isimler, ödüllerini 22 Şubat Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2022’de alacak.

Listedeki yöneticilerin yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor

Belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulan En Etkin 50 CFO listesindeki yöneticilerin yüzde 28’sini kadınlar oluşturuyor. Listede yer alan isimlerin yüzde 44’ü yüksek lisans derecesine sahip yöneticilerden oluşuyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 16’sı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yüzde 16’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteleri yüzde 14 ile İstanbul Üniversitesi takip ediyor. Listenin yüzde 12’sinin ise lisans eğitimlerini yurt dışında tamamladıkları görülüyor. Yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında yüzde 24 ile işletme ilk sırada yer alıyor. İşletmeyi yüzde 20 ile iktisat, yüzde 12 ile endüstri mühendisliği takip ediyor.

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Dijitalleşme serüveninin getirdiği avantajlar CFO’lara soruldu

Araştırma kapsamında finans yöneticilerine teknolojinin kullanımındaki artışın CFO’lara getirdiği avantajlar ve dezavantajlar, gündeme eklenen ve gündemden çıkan konular gibi sorular da soruldu.

TAV Havalimanları Holding CFO’su Burcu Geriş, “Dijitalizasyon ve otomasyon sayesinde bilgiye istenilen zamanda ve detayda ulaşma, analiz etme ve bu bilgileri kullanarak şirketin geleceğine yön veren kararlar alabilme daha kolay hale geldi. CFO olarak en sık çalıştığımız iş geliştirme, operasyon ve insan kaynakları departmanlarında maliyet ve verimlilik bilinci daha da arttı. Covid döneminde havalimanlarının kapalı kaldığı bir ortamda maliyet yönetiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu” diye konuştu.

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Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, “Yeni çalışma modellerinin yanı sıra çoğumuz bilançolarımızda fırsat gördük, nakit akışı ve karlılık anlamında iyi neticeler elde ettik. Şirketteki bilgi teknolojileri birimleriyle iletişim daha arttı. Özellikle denetim fonksiyonuyla ortak çalışmalar artış gösterdi. Likidite yönetimini tüm şirketler ve coğrafyalarda önceliklendirip senaryo çalışmalarıyla yönettik. Yeni dönemde ise gündemimizde özellikle şirket kültürü, inovasyon, dijitalleşme ve teknolojinin önemi yer alıyor” dedi.

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülbin Uzuner Bekit de konuyla ilgili şunları söyledi: “Özellikle pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme süreci; veriye anında ulaşabilme, aynı dilin konuşulduğu ortak teknolojik platformlar üzerinden bütünü anlık görebilme ve anlık değerlendirebilme ile stratejik finansal aksiyon planları hazırlama ve değişen koşullara göre evirilebilmede hız ve esneklik becerisini artırdı. Bu sebeple teknoloji kullanımındaki artış ile CFO olarak şirkete ve yönetimine ilave katma değer sağlamak kaçınılmaz oldu. 2021 yılının başlarında pandeminin etkilerinin azalmaya başlamasıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda oluşan ekonomik iyileşmeyi çok yakından takip etmek, şirket varlık ve risk yönetimi açısından birinci gündeme yerleşti.”

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Kalite anlayışından ödün vermeden yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydeden Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Korhan Öz, şunları söyledi: “Bu dönemde sağlığı önceliklendirirken, operasyonel sürekliliğimizi de sağlayan adımları sürecin çok başında hayata geçirecek altyapı ve deneyime sahiptik. Diğer taraftan otomasyon ve yapay zekaya yatırımlar, işletmeler ve markamız için süreç verimliliğini artırmanın yanı sıra daha düşük maliyetlere erişilmesini sağladı. Dijital dönüşümde yaşanan artış, müşteri beklentilerinde de ciddi değişimlere neden oldu. Bu anlamda ciro ve maliyet yapılarının gözden geçirilmesini önceliklendirdik.”

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Teknolojinin etkisiyle yeni bir dünya düzeni oluştuğunu söyleyen Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, “Değişimin bu kadar hızla geldiği bir dünyada teknoloji; CFO olarak süreçlerimizi aynı hızda gözden geçirmemizi, gerekli aksiyonları alabilmemizi sağlayan bir kaldıraç etkisi yarattı. Dijital dönüşüm; raporlama, nakit akışı gibi finansal fonksiyonları da anlık olarak yapabilme imkanını getirdi. Böylece tüm süreçlerde hız ve esneklik avantajı sağlandı. Öte yandan sürdürülebilirlik konusu da gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. İş planlarımız ve KPI’lar ile bu süreci yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

Ödüller CFO Summit’te verilecek

Adayların, araştırma başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CFO’ya ödülleri, 22 Şubat 2022 Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CFO Summit 2022’de takdim edilecek. EnerjiSa, QNB Finansbank ve Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek CFO Summit 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

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CFO Summit 2022 konuşmacıları arasında; STFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, Yıldırım Holding Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Evren Öztürk, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Dr. İsmail G. Esin, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ergin, Kalyon Holding CFO’su Mustafa Koçar, QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen, C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu yer alacak.

CFO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO

İSİM FİRMA Ahmet Ashaboğlu KOÇ HOLDİNG Ahmet Özbaş SARTEN AMBALAJ Ali Öztayıncı GÜRMEN GROUP Alp Dayı VESTEL ŞİRKETLER GRUBU Baran Çelik OYAK Barbara Hagen ARAS KARGO Barış Hakkı Kökoğlu BORUSAN HOLDİNG A.Ş. Bora Yalınay DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Burcu Batı TFI TAB GIDA YATIRIMLARI HOLDİNG Burcu Geriş TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG Burcu Öztürk MLPCARE - MEDICAL PARK VE LIV HASTANELER GRUBU Cafer Sadık Abalıoğlu ABALIOĞLU HOLDİNG Cengiz Konukoğlu SANKO HOLDİNG Cenker Uçan ÜLKER Doğan Korkmaz TÜPRAŞ Elchin Ibadov PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Elif Yener ZORLU ENERJİ GRUBU Dr. Evren Öztürk YILDIRIM HOLDİNG Ferit Cem Doğan MİGROS TİC. A.Ş. Galip Ayköse AYDEM ENERJİ HOLDİNG Gülbin Uzuner Bekit AKFEN HOLDİNG A.Ş. Haluk Dortluoğlu BİM Hüseyin Okur HAYAT KİMYA Joel Zara SHELL & TURCAS Kerim Kemahlı NUROL HOLDİNG A.Ş. Korhan Öz HEPSIBURADA Dr. M. Önder Kutman OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. M. Sabri Tütüncü KİBAR HOLDİNG A.Ş. Mehmet Fatih Güçlü ASELSAN Mehmet Korkmaz KOÇTAŞ Dr. Michael Moser ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Doç. Dr. Murat Şeker TÜRK HAVA YOLLARI Mustafa Koçar KALYON HOLDİNG Onur Çevikel AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Orhun Köstem SABANCI HOLDİNG Dr. Osman Yılmaz TURKCELL Özgür Tokgöz Altun BOYNER GRUP Özlem Ataünal AKKÖK HOLDİNG A.Ş. Özlem Yeşildere MEY DİAGEO Polat Şen ARÇELİK A.Ş. Selahattin Bilgen İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. Sevengül Karadağ CARREFOURSA Seyfettin Sarıçam ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. Simge Güçalp GETİR Sinem Çilligöl BİLKENT HOLDİNG A.Ş. Tulu Karagöz VODAFONE TÜRKİYE Tülin Mede Esmer MERCEDES-BENZ TÜRK Utku Barın TURGUT AYDIN HOLDİNG & MEMORIAL Vecih Yılmaz ÇİMSA ÇİMENTO A.Ş. Zeynep Sarsan ASSAN ALÜMİNYUM





Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Finans, Strateji ve Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal