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“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı

#Dataexpert#Milliyet Executive#CFO
“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı

DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin finansal performansları ve bireylerin etkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede, yöneticilerin yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor. Bu yıl iş dünyasına yeni bir soluk getiren Milliyet Executive iş birliğiyle hazırlanan En Etkin 50 CFO’nun yüzde 42’si yüksek lisans mezunu ve yüzde 80’den fazlası yerli şirketlerde görev alıyor.

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DataExpert ve Milliyet Executive iş birliğiyle CFO’ların önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. Şirketlerin finansal performansları ve yöneticilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan listede; Koç Holding, Vestel Şirketler Grubu, Borusan Holding, Zorlu Enerji, Hepsiburada, Aselsan, Türk Hava Yolları, Kalyon Holding, Sabancı Holding, Turkcell, Akfen Holding, Carrefoursa, Mercedes-Benz Türk ve Aras Kargo gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor. Listeye girmeye hak kazanan isimler, ödüllerini 22 Şubat Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2022’de alacak.

Listedeki yöneticilerin yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor

Belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulan En Etkin 50 CFO listesindeki yöneticilerin yüzde 28’sini kadınlar oluşturuyor. Listede yer alan isimlerin yüzde 44’ü yüksek lisans derecesine sahip yöneticilerden oluşuyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 16’sı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yüzde 16’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteleri yüzde 14 ile İstanbul Üniversitesi takip ediyor. Listenin yüzde 12’sinin ise lisans eğitimlerini yurt dışında tamamladıkları görülüyor. Yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında yüzde 24 ile işletme ilk sırada yer alıyor. İşletmeyi yüzde 20 ile iktisat, yüzde 12 ile endüstri mühendisliği takip ediyor.

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Dijitalleşme serüveninin getirdiği avantajlar CFO’lara soruldu

Araştırma kapsamında finans yöneticilerine teknolojinin kullanımındaki artışın CFO’lara getirdiği avantajlar ve dezavantajlar, gündeme eklenen ve gündemden çıkan konular gibi sorular da soruldu.

TAV Havalimanları Holding CFO’su Burcu Geriş, “Dijitalizasyon ve otomasyon sayesinde bilgiye istenilen zamanda ve detayda ulaşma, analiz etme ve bu bilgileri kullanarak şirketin geleceğine yön veren kararlar alabilme daha kolay hale geldi. CFO olarak en sık çalıştığımız iş geliştirme, operasyon ve insan kaynakları departmanlarında maliyet ve verimlilik bilinci daha da arttı. Covid döneminde havalimanlarının kapalı kaldığı bir ortamda maliyet yönetiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu” diye konuştu.

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Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, “Yeni çalışma modellerinin yanı sıra çoğumuz bilançolarımızda fırsat gördük, nakit akışı ve karlılık anlamında iyi neticeler elde ettik. Şirketteki bilgi teknolojileri birimleriyle iletişim daha arttı. Özellikle denetim fonksiyonuyla ortak çalışmalar artış gösterdi. Likidite yönetimini tüm şirketler ve coğrafyalarda önceliklendirip senaryo çalışmalarıyla yönettik. Yeni dönemde ise gündemimizde özellikle şirket kültürü, inovasyon, dijitalleşme ve teknolojinin önemi yer alıyor” dedi.

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülbin Uzuner Bekit de konuyla ilgili şunları söyledi: “Özellikle pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme süreci; veriye anında ulaşabilme, aynı dilin konuşulduğu ortak teknolojik platformlar üzerinden bütünü anlık görebilme ve anlık değerlendirebilme ile stratejik finansal aksiyon planları hazırlama ve değişen koşullara göre evirilebilmede hız ve esneklik becerisini artırdı. Bu sebeple teknoloji kullanımındaki artış ile CFO olarak şirkete ve yönetimine ilave katma değer sağlamak kaçınılmaz oldu. 2021 yılının başlarında pandeminin etkilerinin azalmaya başlamasıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda oluşan ekonomik iyileşmeyi çok yakından takip etmek, şirket varlık ve risk yönetimi açısından birinci gündeme yerleşti.”

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Kalite anlayışından ödün vermeden yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydeden Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Korhan Öz, şunları söyledi: “Bu dönemde sağlığı önceliklendirirken, operasyonel sürekliliğimizi de sağlayan adımları sürecin çok başında hayata geçirecek altyapı ve deneyime sahiptik. Diğer taraftan otomasyon ve yapay zekaya yatırımlar, işletmeler ve markamız için süreç verimliliğini artırmanın yanı sıra daha düşük maliyetlere erişilmesini sağladı. Dijital dönüşümde yaşanan artış, müşteri beklentilerinde de ciddi değişimlere neden oldu. Bu anlamda ciro ve maliyet yapılarının gözden geçirilmesini önceliklendirdik.”

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Teknolojinin etkisiyle yeni bir dünya düzeni oluştuğunu söyleyen Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, “Değişimin bu kadar hızla geldiği bir dünyada teknoloji; CFO olarak süreçlerimizi aynı hızda gözden geçirmemizi, gerekli aksiyonları alabilmemizi sağlayan bir kaldıraç etkisi yarattı. Dijital dönüşüm; raporlama, nakit akışı gibi finansal fonksiyonları da anlık olarak yapabilme imkanını getirdi. Böylece tüm süreçlerde hız ve esneklik avantajı sağlandı. Öte yandan sürdürülebilirlik konusu da gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. İş planlarımız ve KPI’lar ile bu süreci yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

Ödüller CFO Summit’te verilecek

Adayların, araştırma başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CFO’ya ödülleri, 22 Şubat 2022 Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CFO Summit 2022’de takdim edilecek. EnerjiSa, QNB Finansbank ve Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek CFO Summit 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

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CFO Summit 2022 konuşmacıları arasında; STFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, Yıldırım Holding Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Evren Öztürk, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Dr. İsmail G. Esin, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ergin, Kalyon Holding CFO’su Mustafa Koçar, QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen, C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu yer alacak.

CFO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO 

İSİM

FİRMA

Ahmet Ashaboğlu

KOÇ HOLDİNG

Ahmet Özbaş

SARTEN AMBALAJ

Ali Öztayıncı

GÜRMEN GROUP

Alp Dayı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

Baran Çelik

OYAK 

Barbara Hagen

ARAS KARGO

Barış Hakkı Kökoğlu

BORUSAN HOLDİNG A.Ş.

Bora Yalınay

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Burcu Batı

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI HOLDİNG

Burcu Geriş

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

Burcu Öztürk

MLPCARE - MEDICAL PARK VE LIV HASTANELER GRUBU

Cafer Sadık Abalıoğlu

ABALIOĞLU HOLDİNG

Cengiz Konukoğlu

SANKO HOLDİNG

Cenker Uçan

ÜLKER

Doğan Korkmaz

TÜPRAŞ

Elchin Ibadov

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Elif Yener

ZORLU ENERJİ GRUBU

Dr. Evren Öztürk

YILDIRIM HOLDİNG

Ferit Cem Doğan

MİGROS TİC. A.Ş.

Galip Ayköse

AYDEM ENERJİ HOLDİNG

Gülbin Uzuner Bekit

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Haluk Dortluoğlu

BİM

Hüseyin Okur

HAYAT KİMYA

Joel Zara

SHELL & TURCAS

Kerim Kemahlı

NUROL HOLDİNG A.Ş.

Korhan Öz

HEPSIBURADA

Dr. M. Önder Kutman

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

M. Sabri Tütüncü

KİBAR HOLDİNG A.Ş.

Mehmet Fatih Güçlü

ASELSAN

Mehmet Korkmaz

KOÇTAŞ

Dr. Michael Moser

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Doç. Dr. Murat Şeker

TÜRK HAVA YOLLARI

Mustafa Koçar

KALYON HOLDİNG

Onur Çevikel

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Orhun Köstem

SABANCI HOLDİNG

Dr. Osman Yılmaz

TURKCELL

Özgür Tokgöz Altun

BOYNER GRUP

Özlem Ataünal

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.

Özlem Yeşildere

MEY DİAGEO

Polat Şen

ARÇELİK A.Ş.

Selahattin Bilgen

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.

Sevengül Karadağ

CARREFOURSA

Seyfettin Sarıçam

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.

Simge Güçalp

GETİR

Sinem Çilligöl

BİLKENT HOLDİNG A.Ş.

Tulu Karagöz

VODAFONE TÜRKİYE

Tülin Mede Esmer

MERCEDES-BENZ TÜRK

Utku Barın

TURGUT AYDIN HOLDİNG & MEMORIAL

Vecih Yılmaz

ÇİMSA ÇİMENTO A.Ş.

Zeynep Sarsan

ASSAN ALÜMİNYUM


“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem

“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülbin Uzuner Bekit

“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
Turkcell Group CFO’su Osman Yılmaz

“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Finans, Strateji ve Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal

“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen

“En etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı
TFI TAB Gıda Yatırımları Holding CFO’su Burcu Batı

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