CFO’ların ajandası yapay zeka ve dijital finans

Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilerek belirlenen liste, DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlandı.

CFO’ların gündeminde özellikle büyüme, inovasyon ve sürdürülebilir finans konuları ön planda. Halka arz ve şirket birleşmelerinde sürecin artılarının eksiklerinin konuşulacağı CFO Summit 2024’te, dalgalı ekonomide risk yönetimi konusuna da yer verilecek. Yapay zekanın iş hayatına entegre olması ile bu sürecin finans fonksiyonunun dijitalleşmesine olan etkileri tartışılacak.

En Etkin 50 CFO listesinde bu yıl yöneticilerin yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Yöneticilerin yüzde 60’ı ise yüksek lisans derecesine sahip. Liderler okulları da yarıştırdı, Yüzde 22’si ODTÜ, yüzde 8’i Marmara Üniversitesi, yüzde 8’i de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Bu üniversiteleri yüzde 6 oranlarıyla Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 60’ı ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

Liderler, ödüllerini 22 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2024’te alacak. “Re-Navigating in the age of AI” temalı buluşmada, yalnızca dünyanın değil iş dünyasının da en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zekâ konusu, teknolojinin finans stratejilerine ve yatırımlarına olan etkisi ele alınacak. Gündem, Aİ teknolojilerinin finans ve iş dünyasına katkıları ve sağladığı dönüşüm olacak.