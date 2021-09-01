Teknosa’nın Yeni Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu

Teknosa’da gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Sitare Sezgin getirildi. 1 Eylül itibarıyla yeni görevine başlayan Sezgin, Sabancı Topluluğu bünyesinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar da üstlenen deneyimli bir isim.

İzmir Amerikan Koleji’nin ardından 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde finans ağırlıklı tamamlayan Sezgin, iş yaşamına 1999 yılında Bain&Company şirketinde başladı. 2001-2004 yılları arasında The Boston Consulting Group’ta Kıdemli Danışman olarak görev yapan Sitare Sezgin, 2004 yılında Sabancı Topluluğu’na katıldı. Sezgin, 2004-2009 yılları arasında Sabancı Holding Perakende Grup Başkanlığı’nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Ağustos 2011-2018 yılları arasında Boyner Grup’a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Sezgin, Mart 2016-2018 yılları arasında Carrefoursa ve Avivasa’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Sitare Sezgin, Şubat 2018’den bu yana Akbank iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.