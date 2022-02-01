BSH Türkiye'den global atama

Haberin Devamı

Merter yeni görevini BSH Münih merkez ofisinde icra edecek olup, tüketici ürünlerinin global pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü eğitiminin ardından, Georgia Institute of Technology - Scheller College of Business’da İşletme ve Uluslararası Pazarlama alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merter, SC Johnson, Anadolu Efes, Imperial Tobacco, Yıldız Holding ve BSH Türkiye şirketlerinde toplam 25 yıllık marka ve ticari pazarlama, strateji, değişim yönetimi, dijital transformasyon tecrübesine sahip. 2018 yılında Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau markaları portföyünü içeren BSH Türkiye’de 3 yılı aşkın süreçte başarılarına devam eden Merter, şimdi globalde yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Evli ve iki çocuk sahibi olan Merter, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ayrica Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunda Kadin Derneği üyesidir.