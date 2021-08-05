Son dakika yangın haberleri... Buldan, Tavas, Honaz... Denizli'deki tüm yangınlar kontrol altında

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, günlerdir ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarının Denizli'yi de etkisi altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Ağustos'ta Buldan ilçesine bağlı Türlübey mevkisinde, 3 Ağustos'ta Tavas ilçesine bağlı Pınarlık mevkisinde ve dün Buldan ilçesine bağlı Karaköy mevkisinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt mevkisinde ve Tavas ilçesine bağlı Tekkeköy mevkisinde dün çıkan yangınların da büyümeden söndürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Halen ilimiz sınırları içerisinde devam eden alevli bir yangın bulunmamakta olup, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek, halkımızın da üstün gayretleri ile orman yangını meydana gelen alanlarda soğutma çalışmaları ve gözetim faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde yangın söndürme helikopteri ile tüm alanlar havadan kontrol edilmektedir. İlimizde şu ana kadar meydana gelen orman yangınları sebebi ile etkilenen, maddi zarar gören ve boşaltılan yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bu vesileyle, Denizli ilindeki orman yangınları ve diğer hususlar ile ilgili olarak sadece Valiliğimizden yapılan açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz."