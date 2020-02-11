Sen evde kal diye Hürriyet E-Gazete web'de, cepte, tablette!
Hürriyet E-Gazete uygulamasıyla, dijitalde basılı gazete okuma keyfini yaşamak,Türkiye’nin en sevilen yazarlarını takip etmek ve tüm eklerini herkesten önce okumak ister misin?
Günlük gazeteni ve tercih ettiğin ekleri her ortamda yanında kolayca taşımak için E-Gazete uygulamasını indirmeniz yeterli
Üstelik Hürriyet E-gazete #Evdekal diye bir hafta ücretsiz!
Tabletten, telefondan ve web sayfası üzerinden erişim imkanı sağlayan Hürriyet E-Gazete uygulamasına Google Play Store ve App Store üzerinden de ulaşabilirsiniz.
Hürriyet gazetesi bir tık uzağında. Hemen abone ol! #EvdeKal
Türkiye ve Dünya gündemindeki haberlere tek tıkla erişim imkanı sağlayan bu uygulamayı, telefonun internete bağlı olmadan da kullanabilirsin.
Hürriyet E-Gazete, kullanıcılara günün her saatinde tüm platformlardan gazete okuma keyfini yaşatırken geriye dönük 45 günlük arşivine de ulaşım imkanı sağlıyor.
Size özel ayrıcalıklardan yararlanmak için hemen indirin!
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