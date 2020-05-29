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Haber Giriş: 29.05.2020 - 00:28 | Son Güncelleme:

Nostaljik bir yolculuk yapmaya ne dersin?

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Nostaljik bir yolculuk yapmaya ne dersin?
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Hürriyet Nostalji Gazetesi bir SMS kadar uzağınızda! 

Doğum günün, evlilik yıldönümün, büyük bir heyecanla ilkokula başladığın gün, ilk sevgililer gününüz, çocuklarınızı kucağınıza aldığınız o ilk doğum günleri, üniversiteye başladığın ilk gün gibi senin ve sevdiklerin için çok özel olan bu günlerin gazete kapaklarını hep gözünün önünde tutmak ister misin? 

Hemen tıkla , istediğin tarihi seç ve nostalji gazetesini telefonuna SMS olarak gönderelim.

Ayrıca “NOSTALJI boşluk TARİH (Örn: Nostalji 01.01.1970) yazarak 4073’e SMS göndererek de Hürriyet Nostalji Gazetesi  sayfalarına ulaşabilirsin.

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