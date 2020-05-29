Nostaljik bir yolculuk yapmaya ne dersin?

Doğum günün, evlilik yıldönümün, büyük bir heyecanla ilkokula başladığın gün, ilk sevgililer gününüz, çocuklarınızı kucağınıza aldığınız o ilk doğum günleri, üniversiteye başladığın ilk gün gibi senin ve sevdiklerin için çok özel olan bu günlerin gazete kapaklarını hep gözünün önünde tutmak ister misin?

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