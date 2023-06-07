×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zuhal’in ölümüne neden olan polise tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Polis Memuru#Mahkeme#Polis
Zuhal’in ölümüne neden olan polise tahliye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

İstanbul Beyoğlu’nda 11 Aralık 2022’de “Dur” ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında Zuhal Ebrar Yıldız (18) hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Silahla ateş eden polis memuru Alper D.’nin “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada, keşif sonrasında hazırlanan raporda Alper D.’nin üç kez motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Yıldız’ın yere düştüğü belirtildi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Alper D.’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına genç kızın ailesi tepki gösterdi. Duruşma çıkışında ise aile yakınlarıyla polis ve güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis Memuru#Mahkeme#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi