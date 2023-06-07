Zuhal’in ölümüne neden olan polise tahliye

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Silahla ateş eden polis memuru Alper D.’nin “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada, keşif sonrasında hazırlanan raporda Alper D.’nin üç kez motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Yıldız’ın yere düştüğü belirtildi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Alper D.’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına genç kızın ailesi tepki gösterdi. Duruşma çıkışında ise aile yakınlarıyla polis ve güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı.