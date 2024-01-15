Zübeyde Hanım’a 101. yıl anması

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Kentin dört bir yanından gelen katılımcılar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile CHP il ve ilçe yöneticileri, partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar programda hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zübeyde Hanım’ın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler konuldu, dualar okundu.

ÖZEL’DEN ANMA MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurucumuz ve 1’inci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 101’inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da “Zübeyde Hanım, bizler için sadece ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi değildir. O; tam bağımsız, demokratik, laik ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve dünya tarihine geçen bir lider yetiştiren öncü kadındır” ifadelerini kullandı.