Zorlu kurultay soruları

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“Kılıçdaroğlu’nun da seçimlerin ardından değişim mesajlarıyla ortaya çıkan İmamoğlu’nun da yol haritaları henüz netleşmedi. Her iki isim de yol haritalarını netleştirmek için bir yandan durum muhasebesi yaparken bir yandan da seçmenin ve delegelerin nabzını tutarak önlerini görmek istiyor. Bu nedenle yol haritası çizemiyorlar. Çünkü yanıtlanması gereken birçok soru işareti var. Bu soru işaretlerini de kurultay sürecinde netleştirmeye çalışacaklar gibi görünüyor. İmamoğlu’nun yol haritasını netleştirebilmesinin önünde de yanıt bekleyen zorlu sorular var. Başta, hakkındaki mahkeme kararı nasıl çıkacak? Karar lehine çıkarsa bu kez önünde zorlu bir İstanbul sorunu olacak. Seçimden önce yapılacak bir kurultayda genel başkanlığa aday olursa belediye başkanlığından ayrılıp yarışa girmesi gerekecek. Seçilirse İstanbul’a yeniden aday olamayacak. İstanbul kaybedilirse, genel başkanlığa çok önemli bir yenilgiyle yani yaralı olarak başlamış olacak. Bu nedenle herkes zaman kazanıp, önünü görmek istiyor. Adaylık niyetleri varsa tabii ki kurultaya etki etmek isteyeceklerdir. Kurultayda çıkacak listeler de önemli işaret verecektir. Ayrı listeler, kıran kırana bir rekabetin olacağının da işareti olacaktır.”