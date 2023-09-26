Zorlu: İYİ Parti’ye yön çizmeye çalışıyorlar

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Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şunları kaydetti:

(Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediyesi adaylığı) Bu tür konular tam olgunlaşmadan, neticeye varmadan da keskin, mutlak açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Görüşmeler devam ediyor. Netlik oluştuğunda paylaşırız.

(İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’nun ‘AKP ve MHP’yi destekleyelim’ çağrısı) Arkadaşımızın kendi bakış açısıdır. Partimizin kurumsal görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır.

MUHARREM İNCE ADAYIMIZ DEĞİL

(Muharrem İnce’nin İYİ Parti’nin İstanbul adayı olacak iddiası) Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin Genel Başkanı. Dolayısıyla bu tür iddialar netleştirilmeden, gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, o partinin mensuplarına saygısızlıktır. Ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu konunun kapanmasını diliyorum. Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda bir görüşme gerçekleşmemiştir. Bu bilgi doğru değildir.

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(Anayasa değişikliği sürecinde partinin tavrı) Bu tartışmalar yerel seçimler sonrasına bırakılmalıdır. Değiştirilemeyecek maddelerle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde yer almayacağız.

(Ankara ve İstanbul kaybedilirse travma yaşanır mı?) Bir partinin kendi adayları ile bir yarışa girmesi, bunun heyecanını, bunun kendisine bir motivasyon sağlayarak bir yeni gelecek alanı yaratma çabası yadırganır hale geldi. İYİ Parti’ye yön çizmeye çalışıyorlar. Biz buna karşıyız.”

EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR

Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiyle hastanedeki muayenenin ardından, bugün (dün) evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak.”