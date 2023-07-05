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Zorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandı

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#Zorla Evlendirilme#Çocuk Yaşta Evlendirme#Çocuk İstismarı
Zorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 23:46

Niğde’de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zorla evlendirildiğini söyleyip, yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö.'nün evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), damat adayının annesi Ş.Ö, babası S.Ö., kızın annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kızın annesi ile damadın anne ve babası savcılık ifadesinin ardından kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, damat adayı A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Zorla Evlendirilme#Çocuk Yaşta Evlendirme#Çocuk İstismarı

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