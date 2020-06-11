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DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 19:50,Son Güncelleme:

Zorla alıkoyup işkence etmişler! Polis kurtardı

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Zorla alıkoyup işkence etmişler! Polis kurtardı
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Adana'da bir evde zorla tutulup, darp edilen ve kolundan bıçaklandığını iddia eden Semiha N. (28), polis tarafından kurtarıldı.

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis evde zorla tutulan bir kadın olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polisler, zorla tutulduğu evde uzun süre darp edilip işkence yapıldığını iddia eden Semiha N.’yı kurtardı. Kolunda bıçak kesikleri olan kadın çağrılan ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma ile genç kadını darp edip yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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