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Zorbaya tahliye

#Şiddet#Dava#Tahliye
Zorbaya tahliye

İki kişiyi evde alıkoyup darp ve tehdit ederek aralarından birine gecelik giydiren 4 şüpheliden Ebubekir T. 15 yılla yargılandığı davadan tahliye edildi.

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Bursa’da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydiren 4 şüpheliden Ebubekir T.’nin, bir başkasına da kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıkmıştı.

‘VİDEOYU PAYLAŞMADIM’

Müşteki O.S.’nin (28) şikâyeti üzerine 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında Bursa 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Ebubekir T. ilk duruşmadaki savunmasında, “Müşteki, annesini görmek için kız arkadaşımın evine gittiğinde, ‘Ebubekir seni hak etmiyor, benimle birlikte olmak ister misin?’ diyerek sözlü tacizde bulunmuş.

1 Şubat gecesi evime geldiğinde kendisine kız arkadaşıma tacizde bulunup bulunmadığını sordum. Bana pişman olduğunu söylemişti. Ben de yumruk attım. Daha sonra eteği giydirdim. Bu şekilde video çekip telefonumda tuttum. Videoyu hiçbir yerde paylaşmadım. Video sosyal medyada yoktur. Suçtan doğan zararı karşılamak isterim” dedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.

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#Şiddet#Dava#Tahliye

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