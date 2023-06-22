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Zorbalar

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Boşanma#Taş
Zorbalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Bursa’da boşanma davası devam eden Kıymet E. (34) ile Kadir E.’nin (36) çocuğu İ.E.’nin (7) velayeti annesine verildi.

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Önceki gün avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı (25) ve Muharrem Kanalcı (27), yanlarında müvekkilleri Kıymet E. ile birlikte çocuğu teslim almak üzere emniyete gitti. İ.E., babasından alınarak annesine teslim edildi. Avukat çift, otomobillerine, akrabaları Abdülbaki Kanalcı (62), müvekkilleri ve çocuğunu da alarak yola çıktı. Arabalarının önü, Kadir E. ile kardeşleri Muhammet E. (29), S.E. (26) ve anneleri F.E. (52) tarafından kesildi.

Araca taş ve bıçaklarla saldıran Kadir E. ile annesi ve kardeşleri, avukat çifti darp ettikten sonra çocuğu da alarak kaçtı. Avukat çift, şikâyetçi oldu. Kadir E., Muhammet E., S.E. ve F.E. hakkında ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ ile ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından soruşturma başlatıldı. İ.E. de polis nezaretinde annesine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Kadir E. ile Muhammet E. tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Bursa#Boşanma#Taş

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