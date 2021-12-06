Zorba taksici serbest

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İstanbul Aksaray’da bir kadın turist, geçtiğimiz çarşamba günü Taksim’e gitmek üzere Doğan P.’nin taksisine bindi. Saat 07.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi’ne geldiklerinde kadın yolcu inmek istedi. İddiaya göre, taksici taksimetrede 50 lira yazdığını söyleyerek parasını istedi. Kadın yolcu ise parayı verdiğini iddia etti. İkili arasında tartışma başladı.



SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ



Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.’nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medyada yer alan görüntüleri inceledi. Düzenlenen baskınla Doğan P. gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen taksici, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Doğan P.’nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edilmişti.



