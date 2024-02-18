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Zorba eski sevgiliye 5 yıl hapis

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#Bursa#Sibel Kahraman#İrfan Şahin
Zorba eski sevgiliye 5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 07:00

BURSA’da Sibel Kahraman (34), 2013’te İrfan Şahin (51) ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022’de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin’den ayrılmaya karar verdi.

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2023 Eylül’ünde kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden Şahin’in saldırısına uğradı.

SİBEL’E 9 KEZ KAFA ATTI

Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Kahraman’ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı. Kahraman, eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Polis tarafından yakalanan İrfan Şahin, tutuklandı. İfadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Şahin, “Ben Sibel’e kesinlikle şiddet uygulamadım” dedi. İrfan Şahin hakkında, ‘kasten yaralama’, ‘kadına karşı tehdit’, ‘hakaret, ‘cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında Şahin’e, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl, ‘tehdit’ suçundan 9 ay, ‘hakaret’ suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hâkimi, bütün delillerin toplanmış olması ve karartılabilecek bir delil olmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçlardan tahliyesine hükmetti.

 
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#Bursa#Sibel Kahraman#İrfan Şahin

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