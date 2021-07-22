Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’na 18 Temmuz’da Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 4’ü Türk, 12’si İsrailli 16 dağcı, tırmanışa 2 bin 200 metredeki Çevirme köyünden başladı.

İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 19 Temmuz’da 4 bin 200 metre yükseklikte kamp kurdu.

02.30’da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, 07.30’da 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü tırmanışta rehberler GPS cihazını kullanarak yönlerini bulup zirveye ulaştı. Türk dağcılar ve rehberler, hızı saatte 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmayı başardı.

Dağcılar, Türk rehberlerin tecrübesi sayesinde de sorunsuz bir şekilde indi. 20 Temmuz günü ana kampa dönen ekip, burada bir gün dinlendikten sonra Doğubayazıt’a vardı.

ADETA KIYAMET KOPUYORDU

3 gün süren tırmanışı olumsuz hava koşullarına rağmen zirve yaparak taçlandırdıklarını söyleyen rehber Mustafa Tekin, Ağrı Dağı’nın en tehlikesi bölgesinin 4 bin 900 metresinde başlayan ve zirveye kadar devam eden buzullar olduğunu söyledi. Ağrı Dağı’na tecrübeli rehberler eşliğinde tırmanıldığında sorun çıkmayacağını savunan ve 159’uncu zirve tırmanışını gerçekleştiren Tekin şöyle konuştu: “Şapka buzullar yılın 12 ayı buzla kaplıdır. Temmuz ve ağustos aylarında bile zirvede bazen bizim gibi tipiye tutulabilirsiniz. Zirvede adeta kıyamet kopuyordu. Hava buz gibi soğuk, kar yağıyor, tipi savuruyordu. Yanımızdaki arkadaşımızı güçlükle görebiliyorduk. Fırtına şiddetini arttırdığında ayakta bile durmak mümkün değildi. Çok şükür kazasız, belasız ekibi güvenli biçimde önce ana kampa daha sonra ilçe merkezine getirmeyi başardık.”







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