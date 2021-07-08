ÖNCEKİ gün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İl genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki toplamda 100’e yakın kişi mahsur kaldı. 47 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Esmahanım köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişiye ise dün sabah saatlerinde başlayan çalışmayla ulaşıldı.

EVİNDEN SEDYEYLE ALINDI

Akçakoca ilçesi Dilaver köyü Dere Mahallesi’nde yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedyeyle evinden alındı. Kurtarma ekibinin ormanın içerisinde taşıyıp araca ulaştırdığı Karataş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Düzce Valiliği tarafından oluşturulan kriz masasına gelen ihbarlar tek tek değerlendirildi. Vali Cevdet Atay, “Allah’a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı” dedi.

SAKARYA’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde de sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı. Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Özkul (78), sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Özkul’un cesedi 2.5 km ileride bulundu.

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