Zonguldak'ta yengesini öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

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Olay, 10 Eylül'de, Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin Tunçdemir ile kardeşi Ersin Tunçdemir arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi. Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir, iddiaya göre Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. Ersin Tunçdemir'in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir yaralandı. Evdeki akrabaları yaralıya ilk müdahalede bulunup hastaneye götürdü ancak Derya Tunçdemir hayatını kaybetti.

İDDİANAME KABUL ERDİLDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ersin Tunçdemir soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Engin Tunçdemir ile babasının evi terk etmesinden dolayı tartıştıklarını, eve gittiğini, ağabeyinin peşinden geldiğini düşünerek kendini savunmak için tüfeği aldığını söyledi.

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Ersin Tunçdemir, odaya bir akrabasının girdiğini daha sonra kapıyı iterek yengesi Derya Tunçdemir'in de geldiğini ifade etti. Derya Tunçdemir'in hiçbir şey söylemeden tüfeğin namlusunu tuttuğunu bu esnada tüfeğin nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde ateş aldığını ileri süren Ersin Tunçdemir, yengesinin vurularak yere düştüğünü, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti.

ÇOCUĞUNU ALMAK İÇİN EVE GİTMİŞ

Kardeşi Ersin ile tartıştıklarını onaylayan Engin Tunçdemir, eşinin eve çocukları almak için çıktığını, Ersin Tunçdemir'in eşini vurduğunu duyduğunu ve yaşadıkları bölgeye sürekli vahşi hayvan geldiği için silahın sürekli dolu tutulduğunu söyledi.

İddianamede, yakın mesafeden atış yapıldığı ve Derya Tunçdemir'in ölüm sebebinin vücuduna isabet eden saçma tanelerinin meydana getirdiği yaralanma ve kırıkların olduğu ifade edildi. Tunçdemir’in bedeninden 35 saçma tanesi çıkarıldığına da yer verildi. Savcılık, Ersin Tunçdemir'in tüfeği bilerek ve isteyerek eline aldığını, Engin Tunçdemir'e yönelse de araya giren yengesini kasten öldürdüğüne kanaat getirerek, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.