Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı: 3 ilçede sular kesildi

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Bülent Ecevit Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde köprülü kavşak inşaatı için özel bir firmanın sondaj çalışması yaptığı sırada ana su hattındaki boru patladı. Patlayan borudaki basınçlı su, yaklaşık 50 metre yüksekliğe fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Cadde ulaşıma kapatılırken, civardaki araçlar da zarar görmemesi için bölgeden çekildi. Yol ve civardaki dolmuş durağına su doldu. Belediye ekipleri biriken suyun dereye akması için duvarı yıktı.