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Zonguldak’ta sel sonrası hasar tespit çalışması başladı

#Zonguldak#Çaycuma#Sel
Zonguldak’ta sel sonrası hasar tespit çalışması başladı

Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

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Kent merkezine 5 günde metrekareye 169,8 yağış düşerken birçok yerde dereler taştı. Taşkınla birlikte ev, iş yeri ve tarım alanlarını sular bastı. Sular çekilirken hasar tespit çalışmaları başladı. Sular altında kalan tarım alanlarında Tarım İl Müdürlüğü, evlerde AFAD, iş yerlerinde ise defterdarlığın hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Altyapının da zarar gördüğü Çaycuma ilçesinin Saltukova beldesinde ise tankerle su dağıtımı yapıldı. Selin etkilediği bölgelerde ekipler temizlik çalışması yaptı. Çaycuma ilçesinde selde suların bastığı Saltukova Merkez Camii’nde temizlik çalışması yapılarak, ıslanan halılar kaldırıldı.

‘ÜRÜNLERİMİZİ KAYBETTİK’

Çaycuma’ya bağlı Saltukova Beldesi’nde tarım alanı sular altında kalan Nermin Kayış, “8 tane seram var benim, hiçbir şey alamadık. Emek yani, emeğimize çok üzülüyoruz. Hakkımızı aramalarını, vermelerini istiyoruz. Çocuk okutuyoruz, bebek gibi besledik tam satma zamanı ürünlerimizi kaybettik, canımızı kaybettik. Hasar tespit için geldiler, ‘yaralar sarılacak’ dediler. Bu sene bir şey alıp satamayız.” dedi.

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‘SU İÇİNDEYDİ HER YER’

Sera ve bahçede üretim yapan Fatma Kalaycı, “Daha yeni girdik buraya, su içindeydi her yer. Kaç aydan beri uğraşıyoruz. İnsanın içi gidiyor böyle. Seralarımızı temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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#Zonguldak#Çaycuma#Sel

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