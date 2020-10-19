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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı

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Zonguldak'ta sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52), 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde 12 Ekim'de içtiği sahte alkol nedeniyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aydın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. İlçede sahte alkol içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) da 13 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte alkolden ölümle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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