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Zonguldak'ta nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

#Zonguldak#Çaycuma#Su Samuru
Zonguldakta nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan bir grup su samuru, bir vatandaş tarafından Filyos Nehri’nde görüntülendi.

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Çaycuma ilçesinde bir vatandaş, bir grup su samurunu fark edince o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra Filyos Nehri’nde gözden kayboldu.

Zonguldakta nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

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#Zonguldak#Çaycuma#Su Samuru

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