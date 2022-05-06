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Zonguldak’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

#Zonguldak#Kaza#Motosiklet
Zonguldak’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkisinde meydana geldi. Tahsin Topçu (25) yönetimindeki 67 ABC 346 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şenol Özdemir’in kullandığı 67 ACJ 817 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu ile arkasında bulunan Oktay Bektaş (29) ve otomobil sürücüsünün eşi Rukiye Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şenol Özdemir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Zonguldak#Kaza#Motosiklet

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