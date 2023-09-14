Zonguldak'ta maden kazasında Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmişti... Acı ayrıntı ortaya çıktı

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TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, dün, saat 13.45'te eksi 400- 450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçüğü meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi ile alanın yakınında çalışan 3 işçi, kaçış sırasında yaralandı. İhbarla ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa giren TTK tahlisiye ekipleri, göçük altındaki 4 işçiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan toplam 7 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 yıllık maden işçisi, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi terminalinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verildi.

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Bu arada, hastanede tedaviye alınan 6 maden işçisinden 5'i taburcu oldu. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

RAMAZAN YILDIRIM'A SON VEDA

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım’ın cenazesi Ormanlı Beldesine getirildi. Helallik alınan madenci için terminal alanında tören düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tören alanında bekleyen Yıldırım ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım’ın naaşı gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi.

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Maden işçisi Ramazan Yıldırım’ın 10 yaşındaki oğlu Ömer’in uzun süre babasının tabutu başında beklediği görüldü.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım’ın cenazesi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ormanlı Beldesindeki Başören Köyüne getirildi. Ömer (10), Büşra (12) ve Merve (14) isminde 3 çocuğu olan Yıldırım’ın ailesinin tabutun başındaki feryadı yürekleri dağlarken, talihsiz madencinin ağabeyi İsmail Yıldırım ile aynı vardiyada çalıştığı ve babası Bayram Yıldırım’ın da madenden emekli olduğu ortaya çıktı.

“ÇOCUKLAR KÜÇÜK DİYE ÇALIŞMAK İSTEDİ”

Taziyeleri kabul eden ağabey Yıldırım, kardeşiyle aynı vardiyada çalıştığını belirterek, “Bekarken girmişti madene. Emekliliği dolmuştu. Çocuklar küçük diye çalışmak istedi. Babamda madende çalışıyordu o emekli oldu” diye konuştu.

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Yıldırım, “Göçüğün çalıştığı yerde olduğunu duyunca öldüğünü anladım zaten” dedi.