MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza
GeriGündem Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye toplam 51 bin 575 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yedigelli köyündeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler R.A., E.D., M.Y., H.A., V.U. ve G.A.'ya, kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 575 lira ceza uyguladı. Evde bulunan kumar makinesi ve diğer malzemelere de el konuldu. ​​​​​​​Ev sahibi hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle