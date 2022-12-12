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Zonguldak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

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#Zonguldak#Silahlı Kavga#Devrek
Zonguldakta iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 01:44

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Ekipler olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda yaşandı. İddialara göre kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve E.F. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.G. ve C.G. meydanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda C.G. ve E.G.'nin yanı sıra tesadüfen yoldan geçen Y.S.C., Ö.Ç. ve T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler olaydan sonra kaçan E.F. ve A.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zonguldakta iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

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#Zonguldak#Silahlı Kavga#Devrek

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