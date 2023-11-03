Zonguldak'ta iğrenç olayda istenen ceza belli oldu! 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu

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Olay, 2020'de merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. Necmi K., arkadaşı ile bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Necmi K., bağırdığı için ağzını bantladığı E.K.'ye önce burada, ardından da evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K. oyun oynamak için çağırdığı E.K.'den 1 yaş küçük uzaktan akrabası E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar, E.K.'nin öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istimar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son duruşmada, mağdur çocuk E.K., sanığın kendisini tehdit ettiğini, 'Birine söylersen tekrar yaparım' dediğini söyledi. Sanık Necmi K. ise çocukların iftira attığını belirterek, beraatini talep etti.

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'TEHDİT' SUÇUNDAN BERAAT

Duruşmada, savcı sanık hakkında mütalaasını da açıkladı. Savcı, çocukların ifadelerine itibar edilebileceğini, sanığa karşı bir husumetleri olmadığını söyledi. Savcı, sanığın E.K.'ye karşı 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 49 yıla kadar; E.Z.'ye karşı ise 'çocuğun nitelikli cinsel istimarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 33 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Toplamda 82 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, 'tehdit' suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Mütalaaya karşı savunma için duruşma ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.