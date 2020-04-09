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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Zonguldak'ta 'evde kalın' anonsları

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Zonguldak'ta 'evde kalın' anonsları
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ZONGULDAK'ta, ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Polis, kent merkezinde halka, evde kalmaları konusunda anonslar yapıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürdürülüyor. İl Pandemi Kurulu'nda 7 Nisan'da alınan kararla ilçeler arasında geçişlerde başlatılan kontrollere de devam ediliyor. Polis ile jandarma ekipleri, ilçe ve kent merkezinde oluşturdukları kontrol noktalarında denetimler yapıyor. Halk, megafonla evde kalmaları konusunda sık sık uyarılıyor. Denetimler sırasında sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Seyahat izin belgesi olmayan ve gideceği yeri belgeyle ibraz edemeyen sürücülerin geçişlerine ise izin verilmiyor.

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