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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu

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Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
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ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı.

Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. 

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