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Zonguldak'ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu! Cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu

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#Zonguldak#Devrek#Boğulma
Zonguldakta akıntıya kapılarak kaybolmuştu Cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 09:12

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Ercan Öztürk'ün cansız bedeni yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Devrek ilçesine bağlı Özbağ köyü mevkiine piknik yapmak için gelen Ercan Öztürk (27) serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Öztürk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve komando timlerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede ve su altında dalgıçlar tarafından yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Havanın kararmasının çalışma şartlarını güçleştirmesi nedeniyle ekipler sabah 05.00 itibarıyla yeniden arama çalışmalarına başladı.

Yer altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca devam etti. Akıntıya kapılan gencin cansız bedeni, Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan köprünün ayaklarında bulundu.

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Ercan Öztürk'ün cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Zonguldak#Devrek#Boğulma

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