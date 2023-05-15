Zonguldak'ta AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkardı

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457 bin 651 seçmene sahip Zonguldak’ta 1536 sandıkta oy kullanıldı. İl seçim kurulundan alınan kesin olmayan sonuçlara göre yapılan sayımda oyların 156 bin 287’sini alan AK Parti 3, 126 bin 851’ini alan CHP 2 milletvekili çıkardı. Mevcut milletvekilleri olan Deniz Yavuzyılmaz CHP’den ve Ahmet Çolakoğlu ise AK Parti’den Meclis'e girdi. AK Parti Eski İl Başkanı Muammer Avcı ile Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da AK Parti’nin diğer milletvekilleri oldu. CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Eylem Ertuğ Ertuğrul ise CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e girmeye hak kazandı.



AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUHARREM AVCI



Muharrem Avcı, 1969 yılında Zonguldak’ta doğdu. Babasının çok erken yaşlarda vefat etmesi üzerine ailenin ticari faaliyetlerinin başına geçti. Ulusal markaların bayiliklerini alıp, büyütüp geliştirdiği ticari faaliyetlerinin yanı sıra, yarım kalan eğitimini Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamladı. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan, 15 Ağustos 2022'de AK Parti il başkanlığı görevlerini yürüten Avcı, orta derece Arapça ve İngilizce biliyor. Avcı, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası.

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Saffet Bozkurt, 1970 yılında Karadeniz Ereğli Ormanlı beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Bozkurt, 1994'te mezun oldu. Karadeniz Ereğli’de serbest avukat olarak çalışmalarını yürüttü. 2006-2008 yılları arasında AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Yönetim Kurulunda Teşkilat Başkanlığı görevinde bulundu. İki dönem Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Hukukçular Derneği Başkan Yardımcılığı, Umut Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile Verem Savaş Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1997 yılından 2018 yılına kadar Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyeliği görevini yaptı. 2011, 2015 ve 2018 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı, 2019 yerel seçimlerinde Kdz. Ereğli Belediye Başkan aday adayı oldu. 6 Eylül 2020 yılında yapılan AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bozkurt, evli ve iki çocuk babası.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AHMET ÇOLAKOĞLU



Ahmet Çolakoğlu, 1978 yılında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Kastamonu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ortaklık yaptı ve yönetici olarak çalıştı. AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı, Çaycuma Spor Asbaşkanlığı yaptı. Çaycuma MYO Geliştirme Derneğinde görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen 27. Dönem Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, evli ve 3 çocuk babası.





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CHP MİLLETVEKİLİ DENİZ YAVUZYILMAZ



Deniz Yavuzyılmaz, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü mezunu Yavuzyılmaz, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, Zonguldak Parti Okulu, Bartın Bölge Koordinatörlüğü ve Usta Eğitmenliği görevlerinde bulundu. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde 2. sırayı kazandığı CHP ön seçimlerde 3. sıradan, Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde ise 4. sıradan Zonguldak milletvekili adayı oldu. Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Aynı zamanda, TBMM KİT Komisyonu, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelikleri bulunan milletvekilinin, kamu kurumlarının işleyişi, Sayıştay Başkanlığı denetimleri, temiz enerji, çevre kirliliği, kadın hakları ve hayvan refahı konuları, yakından ilgilendiği politikalar arasında yer almakta. Yavuzyılmaz, evli ve 1 çocuk babası.

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CHP MİLLETVEKİLİ EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL



Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, 1976 yılında doğdu. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ereğli Echomar Hastanesi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Sırasıyla GATA Tıp Fakültesi, Diyarbakır Askeri Hastanesi, özel Ereğli Echomar Hastanesi'nde çalışan Eylem Ertuğ Ertuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasete atıldı. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler öncesinde CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ertuğrul, evli ve bir çocuk babası.