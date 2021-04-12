MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede
GeriGündem Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilen ve aktif çalışan kamu görevlilerinin de olduğu 15 kişiyi adreslerine 8 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından terör örgütünün yeniden yapılanmak, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelip, 'Zonguldak yapılanması'na yönelik çalışmalar yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi