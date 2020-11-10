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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta 10 Kasım anması

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Zonguldak'ta 10 Kasım anması
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ZONGULDAK’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldakta 10 Kasım anması
Valilik önünde yer alan Atatürk Anıtı'ndaki törene Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Başsavcı Hakan Yağız, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiği sırada çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyan valilik çevresindeki cadde ve sokaklarda yürüyenler de saygı duruşuna katıldı. Seyir halindeki araçlarda olanlar da inerek, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Zonguldakta 10 Kasım anması

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