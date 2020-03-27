Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır?

Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla hükümet bir dizi tedbiri yürürlüğe koydu. Kamu bankaları da vatandaşlara bu süreçte destek olmak adına bir dizi önlem aldı. İşte, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme hakkında merak edilenler...

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri öteleyecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerini 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma sağlayacak banka, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verecek.

Ziraat Bankası, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması tedbirlerini uygulayacak.

ZİRAAT KATILIM

Ziraat Katılım, ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerin mevcut finansmanlarını 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandıracağını belirten Ziraat Katılım, personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen firmalara şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı sağlayacak.

Ziraat Katılım, finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını ivedilikle karşılayacak.