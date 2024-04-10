Zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi.

Etkili olan dolu ve sağanak sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişiyi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.