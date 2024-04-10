×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Niğde#Kayseri
Zincirleme trafik kazası: 2si çocuk 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 19:19

Niğde'de dolu ve sağanak sonrası kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi.

Etkili olan dolu ve sağanak sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişiyi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Niğde#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!