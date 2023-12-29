Zincirleme sis faciası! 7 araç birbirine girdi: 10 ölü 61 yaralı

Haberin Devamı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya Tekeler mevkisinde dün 04.30 sıralarında, yoğun siste bir yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 otobüs, 1 otomobil ve 2 TIR daha art arda kazaya karıştı. 7 araç birbirine girerken, otoyol savaş alanına döndü. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkek hayatını kaybetti. Yaralanan 61 kişi de bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yoğun sisin oluştuğu yoldaki ilk kazanın ardından yolun sol şeridinde araçların durduğu, kamyonete çarpan otobüsteki yolculardan bazılarının yola indiği, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR’ın da olduğu 5 aracın daha kazaya karıştığı öğrenildi. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunup görevlilerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de araçlardan inen bazı vatandaşların arkadan gelen araçların çarpması sonucu hayatını kaybettiklerini açıkladı. Kaza sebebiyle kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla 6 saat sonra dün 10.30 sıralarında açıldı. Bölgede yoğun sis gün boyu etkisini sürdürürken, ekipler yeni bir kazanın olmaması için sürücüleri uyardı. Kazaya karışan araçlardan sağlık durumları iyi 6 sürücü de gözaltına alındı. Bir sürücünün de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Haberin Devamı

‘8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 61 kişi ise yaralanmıştır. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

‘2-3 METRE ÖTEYİ GÖREMİYORDUK’

Kazazede yolcular, farklı bir otobüsle İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na getirildi. Gelen yolcular arasından bazılarının hafif yara aldığı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldükleri öğrenildi. Otogarda bekleyen kazazedelerin yakınları, otobüsten indiklerinde onları sarılarak ve ağlayarak karşıladı.

Kazayı gören Hasan Horasan, “Çok sis vardı. 2-3 metre öteyi göremiyorduk. O kadar sisliydi. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu. Kafası kanayan, suratı kan içinde olanlar vardı” dedi.

Kazazede Esme Tosun ise “Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüste duramadı, bariyerlere çarptı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Senem Yüker de “Her yer sisliydi. Cam birden patladı, gözüme geldi. Ortalık bir an da karıştı, ne olduğunu anlayamadım. Hemen indik aşağıya. Kayseri’den İstanbul’a gidiyorduk. Ben kendimden geçmişim” ifadelerini kullandı.

‘UYARILARA DİKKAT’

Kazayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Sürücülerimizin yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.